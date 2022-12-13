Українська співачка Надія Дорофєєва зізналася, що шкодує, що раніше була аполітичною, зокрема стосовно РФ. Зараз вона визнала: "росія – країна-злочинець".

Про це співачка написала в Instagram.

Дорофєєва побачила шматочок влога про російські серіали і фільми і одному з них 4 роки назад грала пісня “Время и Стекло” (дует, який складався з неї та виконавця Олексія “Позитив”). У зв’язку із цим вона захотіла поговорити з читачами про своє минуле та Росію. Співачка наголосила, що не знала, що їх пісня була в серіалі, але визнала: її це не виправдовує та нічого не змінює.

“До 24/02 я була інфантильна і безвідповідальна. Мені було комфортно вважати себе аполітичною. Більше того, мені здавалося, що бути аполітичною це класно і, так би мовити, дуже по-творчому”, – зізналася Надія Дорофєєва.

Але протягом останнього року співачка каже, що усвідомила три речі.

Перше: “Росія – країна-злочинець”. Дорофєєва заявила, що ця країна порушує права Українців не потягом дев’яти місяців або останніх восьми років, а сторіччя поспіль.

Друга річ: “мистецтво не буває аполітичним”.

І третє: співачка зізналася, що шкодує, що в будь-якій формі коли-небудь співпрацювала з російським ринком і не усвідомлювала, що має справу зі злом.

“Мені шкода, що я не осягнула всього цього раніше”, – резюмувала вона.