Про це співачка написала в Instagram.
Дорофєєва побачила шматочок влога про російські серіали і фільми і одному з них 4 роки назад грала пісня “Время и Стекло” (дует, який складався з неї та виконавця Олексія “Позитив”). У зв’язку із цим вона захотіла поговорити з читачами про своє минуле та Росію. Співачка наголосила, що не знала, що їх пісня була в серіалі, але визнала: її це не виправдовує та нічого не змінює.
“До 24/02 я була інфантильна і безвідповідальна. Мені було комфортно вважати себе аполітичною. Більше того, мені здавалося, що бути аполітичною це класно і, так би мовити, дуже по-творчому”, – зізналася Надія Дорофєєва.
Але протягом останнього року співачка каже, що усвідомила три речі.
Перше: “Росія – країна-злочинець”. Дорофєєва заявила, що ця країна порушує права Українців не потягом дев’яти місяців або останніх восьми років, а сторіччя поспіль.
Друга річ: “мистецтво не буває аполітичним”.
І третє: співачка зізналася, що шкодує, що в будь-якій формі коли-небудь співпрацювала з російським ринком і не усвідомлювала, що має справу зі злом.
“Мені шкода, що я не осягнула всього цього раніше”, – резюмувала вона.
- У квітні українським артистам, журналістам та інших діячам заборонили в’їзд на територію РФ терміном на 50 років. До списку увійшла 31 особа, серед них – Надія Дорофєєва.