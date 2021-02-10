У 2021 році виповнюється 50 років з дня виходу американського фільму "Віллі Вонка та шоколадна фабрика". До річниці виготовили вкриті позолотою копії виграшного квитка з фільму.

Про це повідомляють #Букви.

50 років тому на екрани вийшов американський музичний фентезійний фільм “Віллі Вонка і шоколадна фабрика” режисера Мела Стюарта з Джином Вайлдером в головній ролі.

В основі сюжету — роман Роальда Даля “Чарлі та шоколадна фабрика”, що розповідає про бідного хлопця, який знайшов золотий квиток в плитці шоколаду і разом з чотирма іншими дітьми з усього світу відвідав шоколадну фабрику Віллі Вонки.

До ювілею постачальник колекційних іграшок Fanattik випустив обмежену серію 24-каратних позолочених копій того самого виграшного квитка символічним тиражем у 1971 примірник.

Вартість такого квитка в тисненому дизайні з індивідуальним номером сайті — 48,49 доларыв.