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50 років тому на екрани вийшов американський музичний фентезійний фільм “Віллі Вонка і шоколадна фабрика” режисера Мела Стюарта з Джином Вайлдером в головній ролі.
В основі сюжету — роман Роальда Даля “Чарлі та шоколадна фабрика”, що розповідає про бідного хлопця, який знайшов золотий квиток в плитці шоколаду і разом з чотирма іншими дітьми з усього світу відвідав шоколадну фабрику Віллі Вонки.
До ювілею постачальник колекційних іграшок Fanattik випустив обмежену серію 24-каратних позолочених копій того самого виграшного квитка символічним тиражем у 1971 примірник.
Вартість такого квитка в тисненому дизайні з індивідуальним номером сайті — 48,49 доларыв.
- Нагадаємо, актор Джин Вайлдер, відомий за фільмом “Віллі Вонка і шоколадна фабрика”, помер у 2016 році у віці 83 років.