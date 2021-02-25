Про це повідомила пресслужба Держкіно.
Сценарій “Мавка. Лісова пісня” засновано на класичному сюжеті драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня” та на образах із української міфології.
В центрі сюжету тизера-трейлера – одна з найбільш динамічних сцен у мультфільмі, коли Мавка приходить на допомогу наляканому стадові зубрів. Заспокоїти і спрямувати стривожених тварин на рятівний шлях Мавці допомагає її магічна сила Берегині Лісу: прагнення берегти гармонію у світі природи і здатність долати страх лісових мешканців.
Для роботи над пластикою та рухами головної героїні команда мультфільму запросила професійну балерину, солістку Національної опери, народну артистку України Катерину Кухар: кожен її рух, зафіксований камерами, аніматори відтворили на екрані в образі Мавки.
А до створення саундтреку команда Animagrad залучила етно-гурт ДахаБраха та фольклорного мультиінструменталіста Максима Бережнюка.
Реліз мультфільму “Мавка. Лісова пісня” відбудеться у 2022 році.
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