У день 150-річчя від дня народження Лесі Українки вийшов офіційний тизер-трейлер повнометражного анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня".

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

Сценарій “Мавка. Лісова пісня” засновано на класичному сюжеті драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня” та на образах із української міфології.

В центрі сюжету тизера-трейлера – одна з найбільш динамічних сцен у мультфільмі, коли Мавка приходить на допомогу наляканому стадові зубрів. Заспокоїти і спрямувати стривожених тварин на рятівний шлях Мавці допомагає її магічна сила Берегині Лісу: прагнення берегти гармонію у світі природи і здатність долати страх лісових мешканців.

Для роботи над пластикою та рухами головної героїні команда мультфільму запросила професійну балерину, солістку Національної опери, народну артистку України Катерину Кухар: кожен її рух, зафіксований камерами, аніматори відтворили на екрані в образі Мавки.

А до створення саундтреку команда Animagrad залучила етно-гурт ДахаБраха та фольклорного мультиінструменталіста Максима Бережнюка.

Реліз мультфільму “Мавка. Лісова пісня” відбудеться у 2022 році.