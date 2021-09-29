Про це повідомили на офіційній сторінці Guinness World Records в Instagram.
“Наш новий рекордсмен щодо найдовших вух у собаки – Лу, чорно-коричневий кунхаунд з Мілуокі, Орегон, США”, – йдеться у повідомленні.
Довжина кожного вуха Лу – 34 см. Це собаці уможливило отримання місця в новій Книзі рекордів Гінесса 2022.
Як повідомляють американські ЗМІ, Лу спочатку жила в притулку в Огайо, там її помітила ветеринарка Пейдж Олсен з міста Мілуокі, штат Орегон. Вона прихистила собаку.
“Лу могла б подумати, що вона особлива, але я думаю, що вона так думала з самого початку. Я думаю, що вона завжди знала, що вона трохи краща за нас”, – сказала Пейдж Олсен.
- Нагадаємо, у січні 2021 собаки з Каліфорнії встановили рекорд за кількістю виконуваних трюків за хвилину