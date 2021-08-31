Про це в Instagram повідомив організатор заходу Максим Ларін.
Зокрема, Ларін опублікував заяву продюсера Ліндеманна – Анара Рейбанда. У ній зазначається, що виступ гурту не відбудеться, що обумовлено “відсутністю фізичної можливості доступу до місця проведення фестивалю”. Наголошується, що це пов’язано з обмеженнями, введеними місцевою владою.
“Ми отримали відповідь від Тілля Ліндеманна. Йому не дозволили виступати на нашому фестивалі й попередили про можливість притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності у разі порушення приписів”, – заявив Ларін.
Нагадаємо, що увечері 27 серпня в готельний номер Ліндеманна прийшли поліціянти, які вручили йому припис про неприпустимість порушення антиковідних заходів на концерті у Твері.
На його продюсера Анара Рейбанда склали адміністративний протокол про порушення міграційного режиму через в’їзд на роботу в РФ за туристичною візою. Йому загрожує депортація.
- Раніше гурт Rammstein повідомив про додаткові концерти в рамках запланованого туру Europe Stadium Tour у 2022 році.