Лідер рок-гурту Rammstein Тілль Ліндеманн скасував виступ на фестивалі у Твері (РФ) після того, як у його номер навідалися силовики.

Про це в Instagram повідомив організатор заходу Максим Ларін.

Зокрема, Ларін опублікував заяву продюсера Ліндеманна – Анара Рейбанда. У ній зазначається, що виступ гурту не відбудеться, що обумовлено “відсутністю фізичної можливості доступу до місця проведення фестивалю”. Наголошується, що це пов’язано з обмеженнями, введеними місцевою владою.

“Ми отримали відповідь від Тілля Ліндеманна. Йому не дозволили виступати на нашому фестивалі й попередили про можливість притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності у разі порушення приписів”, – заявив Ларін.

Нагадаємо, що увечері 27 серпня в готельний номер Ліндеманна прийшли поліціянти, які вручили йому припис про неприпустимість порушення антиковідних заходів на концерті у Твері.

На його продюсера Анара Рейбанда склали адміністративний протокол про порушення міграційного режиму через в’їзд на роботу в РФ за туристичною візою. Йому загрожує депортація.