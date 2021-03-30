«Добре бути реалістом»: Ембер Герд відповіла фанатам Джонні Деппа на звинувачення в аб’юзі

Про це повідомляють #Букви.
Конфлікт почався з того, що один з адвокатів Деппа Адам Волдман на своїй сторінці у Twitter опублікував світлини Герд, які зроблені у той час, коли її начебто сильно побив Депп.
“Мої ребра були покриті синцями. Синці були по всьому тілу, а також на передпліччях від спроб захиститися від ударів. Мої очі були чорними. У мене був зламаний ніс. У мене була розбита губа”. Суддя Ніколс: “Я вірю їй”. Апеляційний суд Великої Британії: “Ми віримо їй”. Але … упс, фотосесія!”, – написав адвокат.
Однак Герд оперативно відповіла на цей твіт та заявила, що сліди побоїв на її тілі приховали візажисти.
“Так, містер Волдман, я можу бути нафарбована з такої нагоди, а ви в будь-якому випадку залишитеся коротуном”, – відповіла зірка.
Yes Mr Waldman, I may be wearing makeup on this occasion but on every occasion you will still be short.
— Amber Heard (@realamberheard) March 26, 2021
Однак ця зухвала відповідь зацікавила армію фанаті Деппа. Вони звинуватили акторку в аб’юзі, адже вона публічно принизила захисника свого колишнього чоловіка.
“Я вважаю за краще бути невисокою, ніж жорстокою та грубою шантажисткою”, – написав один з користувачів.
Однак акторка й тут не змовчала й відповіла:
“Добре бути реалістом у своїх цілях”.
Крім того, зірка відповіла ще кільком користувачам. Схоже, їй набридло мовчати.
It must be so hard
— Amber Heard (@realamberheard) March 27, 2021
It’s good to be realistic with your goals
— Amber Heard (@realamberheard) March 26, 2021
Y que?
— Amber Heard (@realamberheard) March 27, 2021
Нагадаємо, Джонні Депп і Ембер Герд познайомилися на зніманні фільму “Ромовий щоденник”. Про їхні стосунки стало відомо у 2012 році.
У 2015 актори одружилися, але незабаром розлучилися. У травні 2016 Ембер Герд подала на розлучення. Через кілька днів стало відомо, що Деппу заборонено наближатися до акторки на відстань менш як 30 метрів.
- 8 липня у Лондоні відбулося перше судове засідання у справі голлівудського актора Джонні Деппа, який, як стверджує його ексдружина Ембер Херд, бив її.
- 2 листопада Джонні Депп програв суд у справі про наклеп проти Ембер Герд і британського таблоїду The Sun. Джонні Депп програв суд щодо публікації, в якій британський таблоїд написав, що той бив свою колишню дружину актрису Ембер Герд. Суддя оголосив, що The Sun довело, що сказане в статті по суті відповідає істині.
- На початку 2021 року голлівудські актори Джонні Депп та Ембер Герд зустрінуться у суді. Зазначається, що колишня Деппа має докази його подружніх зрад з відомими акторками. Зокрема, мова йде про Анджеліну Джолі, Кіру Найтлі, Маріон Котіяр та інших знаменитостей.
- Стрімінговий сервіс Netflix прибрав зі свого американського каталогу всі фільми, у зйомках яких брав участь Джонні Депп.