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«Добре бути реалістом»: Ембер Герд відповіла фанатам Джонні Деппа на звинувачення в аб’юзі

Пристрасті навколо стосунків Джонні Деппа та його колишньої дружини Ембер Герд не вщухають. Цього разу фанати актора накинулися на його екскохану у Twitter, але вона відповіла їм.

Вівторок, 30 березня 2021, 20:32

Про це повідомляють #Букви.

Конфлікт почався з того, що один з адвокатів Деппа Адам Волдман на своїй сторінці у Twitter опублікував світлини Герд, які зроблені у той час, коли її начебто сильно побив Депп.

“Мої ребра були покриті синцями. Синці були по всьому тілу, а також на передпліччях від спроб захиститися від ударів. Мої очі були чорними. У мене був зламаний ніс. У мене була розбита губа”. Суддя Ніколс: “Я вірю їй”. Апеляційний суд Великої Британії: “Ми віримо їй”. Але … упс, фотосесія!”, – написав адвокат.

Однак Герд оперативно відповіла на цей твіт та заявила, що сліди побоїв на її тілі приховали візажисти.

“Так, містер Волдман, я можу бути нафарбована з такої нагоди, а ви в будь-якому випадку залишитеся коротуном”, – відповіла зірка.

Однак ця зухвала відповідь зацікавила армію фанаті Деппа. Вони звинуватили акторку в аб’юзі, адже вона публічно принизила захисника свого колишнього чоловіка.

“Я вважаю за краще бути невисокою, ніж жорстокою та грубою шантажисткою”, – написав один з користувачів.

Однак акторка й тут не змовчала й відповіла:

“Добре бути реалістом у своїх цілях”.

Крім того, зірка відповіла ще кільком користувачам. Схоже, їй набридло мовчати.

Нагадаємо, Джонні Депп і Ембер Герд познайомилися на зніманні фільму “Ромовий щоденник”. Про їхні стосунки стало відомо у 2012 році.

У 2015 актори одружилися, але незабаром розлучилися. У травні 2016 Ембер Герд подала на розлучення. Через кілька днів стало відомо, що Деппу заборонено наближатися до акторки на відстань менш як 30 метрів.

  • 8 липня у Лондоні відбулося перше судове засідання у справі голлівудського актора Джонні Деппа, який, як стверджує його ексдружина Ембер Херд, бив її.
  • 2 листопада Джонні Депп програв суд у справі про наклеп проти Ембер Герд і британського таблоїду The Sun. Джонні Депп програв суд щодо публікації, в якій британський таблоїд написав, що той бив свою колишню дружину актрису Ембер Герд. Суддя оголосив, що The Sun довело, що сказане в статті по суті відповідає істині.
  • На початку 2021 року голлівудські актори Джонні Депп та Ембер Герд зустрінуться у суді. Зазначається, що колишня Деппа має докази його подружніх зрад з відомими акторками. Зокрема, мова йде про Анджеліну Джолі, Кіру Найтлі, Маріон Котіяр та інших знаменитостей.
  • Стрімінговий сервіс Netflix прибрав зі свого американського каталогу всі фільми, у зйомках яких брав участь Джонні Депп.
Теги: Ембер Херд, Джонни Депп

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