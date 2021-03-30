«Добре бути реалістом»: Ембер Герд відповіла фанатам Джонні Деппа на звинувачення в аб’юзі

Пристрасті навколо стосунків Джонні Деппа та його колишньої дружини Ембер Герд не вщухають. Цього разу фанати актора накинулися на його екскохану у Twitter, але вона відповіла їм.

Про це повідомляють #Букви.

Конфлікт почався з того, що один з адвокатів Деппа Адам Волдман на своїй сторінці у Twitter опублікував світлини Герд, які зроблені у той час, коли її начебто сильно побив Депп.

“Мої ребра були покриті синцями. Синці були по всьому тілу, а також на передпліччях від спроб захиститися від ударів. Мої очі були чорними. У мене був зламаний ніс. У мене була розбита губа”. Суддя Ніколс: “Я вірю їй”. Апеляційний суд Великої Британії: “Ми віримо їй”. Але … упс, фотосесія!”, – написав адвокат.

Однак Герд оперативно відповіла на цей твіт та заявила, що сліди побоїв на її тілі приховали візажисти.

“Так, містер Волдман, я можу бути нафарбована з такої нагоди, а ви в будь-якому випадку залишитеся коротуном”, – відповіла зірка.

Yes Mr Waldman, I may be wearing makeup on this occasion but on every occasion you will still be short. — Amber Heard (@realamberheard) March 26, 2021

Однак ця зухвала відповідь зацікавила армію фанаті Деппа. Вони звинуватили акторку в аб’юзі, адже вона публічно принизила захисника свого колишнього чоловіка.

“Я вважаю за краще бути невисокою, ніж жорстокою та грубою шантажисткою”, – написав один з користувачів.

Однак акторка й тут не змовчала й відповіла:

“Добре бути реалістом у своїх цілях”.

Крім того, зірка відповіла ще кільком користувачам. Схоже, їй набридло мовчати.

It must be so hard — Amber Heard (@realamberheard) March 27, 2021

It’s good to be realistic with your goals — Amber Heard (@realamberheard) March 26, 2021

Y que? — Amber Heard (@realamberheard) March 27, 2021

Нагадаємо, Джонні Депп і Ембер Герд познайомилися на зніманні фільму “Ромовий щоденник”. Про їхні стосунки стало відомо у 2012 році.

У 2015 актори одружилися, але незабаром розлучилися. У травні 2016 Ембер Герд подала на розлучення. Через кілька днів стало відомо, що Деппу заборонено наближатися до акторки на відстань менш як 30 метрів.