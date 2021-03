«Добре бути реалістом»: Ембер Герд відповіла фанатам Джонні Деппа на звинувачення в аб’юзі

Про це повідомляють #Букви.

Конфлікт почався з того, що один з адвокатів Деппа Адам Волдман на своїй сторінці у Twitter опублікував світлини Герд, які зроблені у той час, коли її начебто сильно побив Депп.

“Мої ребра були покриті синцями. Синці були по всьому тілу, а також на передпліччях від спроб захиститися від ударів. Мої очі були чорними. У мене був зламаний ніс. У мене була розбита губа”. Суддя Ніколс: “Я вірю їй”. Апеляційний суд Великої Британії: “Ми віримо їй”. Але … упс, фотосесія!”, – написав адвокат.

Однак Герд оперативно відповіла на цей твіт та заявила, що сліди побоїв на її тілі приховали візажисти.

“Так, містер Волдман, я можу бути нафарбована з такої нагоди, а ви в будь-якому випадку залишитеся коротуном”, – відповіла зірка.

Yes Mr Waldman, I may be wearing makeup on this occasion but on every occasion you will still be short.

— Amber Heard (@realamberheard) March 26, 2021