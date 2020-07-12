Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Санта-Барбара”. Моя нова музична любов. Спасибі всій команді, хто працював над створенням”, – написала вона.

Добкіна поділилася знімками на тлі рожевого ретро-автомобіля, в бігудях-банках з під кока-коли, чорній сукні і з сигаретою в руці.



Пісню опублікували на YouTube-каналі Various Artists. Добкіна випустила трек під ім’ям ADMooD.