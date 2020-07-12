Фото опубліковані на фан-сторінці моделі в Instagram.
Папарацці сфотографували Лурдес під час прогулянки з друзями вулицями Нью-Йорка. На фото модель одягнена в ліловий топ без бюстгальтера, короткі блакитні шорти, кросівки та різнокольорові шкарпетки. Образ доповнений намистом з бусин у вигляді квітів в тон наряду.
На деяких знімках модель курить, на інших — демонструє неголені пахви.
У коментарях під знімками Леон вибухнула дискусія: одні звинувачували дівчину в тому, що вона виглядає недоглянутою, інші — відстоювали право дівчини виглядати так, як їй хочеться.
- У 2018 році Лурдес Леон взяла участь у нью-йоркському Тижні моди. Найбільше увагу фотографів тоді привернули неголені ноги Леон, що виднілися з-під одягу.