23-річна модель Леон Лурдес, дочка американської поп-виконавиці Мадонни потрапила в об'єктив фотографів під час прогулянки з друзями по Нью-Йорку.

Фото опубліковані на фан-сторінці моделі в Instagram.

Папарацці сфотографували Лурдес під час прогулянки з друзями вулицями Нью-Йорка. На фото модель одягнена в ліловий топ без бюстгальтера, короткі блакитні шорти, кросівки та різнокольорові шкарпетки. Образ доповнений намистом з бусин у вигляді квітів в тон наряду.

На деяких знімках модель курить, на інших — демонструє неголені пахви.

У коментарях під знімками Леон вибухнула дискусія: одні звинувачували дівчину в тому, що вона виглядає недоглянутою, інші — відстоювали право дівчини виглядати так, як їй хочеться.