Про це пише портал E! News.
Новий фільм розповість про вуличну тусовщицю, фетишем якої був Ісус. Вона потрапляє в неприємну історію з наркотиками і насильством, але знаходить вихід в маскуванні під черницю. Головну роль, за непідтвердженими даними, виконує американська актриса Белла Торн. У фільмі також знявся британський музикант Гевін Россдейл.
У Мережі опубліковано перший кадр, на якому можна побачити Періс Джексон в образі Ісуса. На знімку вона зображена крупним планом, позуючи в традиційній мантії.
Фото: eonline.com
Продюсер стрічки Донован Лейтч повідомляє, що у стрічки буде ефектний саундтрек.
Про дату виходу серіалу не повідомляється.
- Члени сім’ї поп–співака Майкла Джексона і люди з його оточення зняли фільм “Neverland Firsthand“ (“Неверленд з перших рук“, – ред.) і виступили проти звинувачень музиканта в педофілії.