Про це пише портал E! News.

Новий фільм розповість про вуличну тусовщицю, фетишем якої був Ісус. Вона потрапляє в неприємну історію з наркотиками і насильством, але знаходить вихід в маскуванні під черницю. Головну роль, за непідтвердженими даними, виконує американська актриса Белла Торн. У фільмі також знявся британський музикант Гевін Россдейл.

У Мережі опубліковано перший кадр, на якому можна побачити Періс Джексон в образі Ісуса. На знімку вона зображена крупним планом, позуючи в традиційній мантії.

Фото: eonline.com

Продюсер стрічки Донован Лейтч повідомляє, що у стрічки буде ефектний саундтрек.

Про дату виходу серіалу не повідомляється.