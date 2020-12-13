Восьмирічна донька Бейонсе і Jay-Z Блю Айві Картер однією з наймолодших номінанток на музичну премію "Греммі" за кращий музичний кліп на пісню її матері "Brown Skin Girl".

Про це стало відомо з оновленого 11 грудня списку номінантів на премії.

Блю Айві Картер виповниться дев’ять 7 січня – за 24 дні до 63-й щорічної премії Греммі. Раніше дівчинка отримала нагороду NAACP Image Award за видатний дует, групу або співпраця для “Brown Skin Girl” та нагороду Soul Train Award за відео до пісні. Вона розділила обидві ці нагороди зі своєю мамою, співачкою Бейонсе.

Академія звукозапису підтвердила номінацію Блю Айві, процитувавши правила “Греммі”, згідно з якими “для того, щоб артист був визнаний номінантом, він має бути відзначений іншим значним артистом, а також зробити суттєвий художній внесок у виконання твору – крім того, що можна було б вважати просто акомпанементом”. На думку Академії, Блю Айві відповідає цим вимогам.

У номінації “Музичне відео року” також представлені Гаррі Стайлз з кліпом на пісню Adore You, репери Future і Дрейк з треком Life is Good, Андерсон Паак з кліпом на Lockdown і Woodkid з композицією Goliath.

63-тя церемонія вручення “Греммі” відбудеться вже 31 січня.