Російський шоумен та комік Олександр Ревва (псевдонім Артур Пирожков) дав концерт в закладі Queen в Києві. Захід відвідали Алла Добкіна та Маша Фокіна.

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У четвер, 29 жовтня, Артур Пирожков приїхав до Києва з концертом. Захід відбувся у ресторані Queen на Набережному шосе, 25.

На концерті були присутні українські зірки шоу-бізу. Instagram-блогерка та співробітниця закладу поділилася в мережі відео, на яких можна побачити, наприклад, дочку Михайла Добкіна — Аллу.

Добкін, як відомо, був нардепом IV та VIII скликань, очільником Харківської ОДА, головою Харківської обласної організації “Партії регіонів” і кандидатом в президенти від цієї політсили у 2014 році.

27-річна дочка політика, Алла Добкіна, 3 роки тому вийшла заміж за Олега Гуревича, сина колишнього радника свого батька з питань паливно-енергетичного комплексу.

Не так давно Алла розпочала музичну кар’єру і вже випустила близько 10 пісень під псевдонімом ADMooD. Дебютну пісню “Мур-Мур” вона презентувала в червні поточного року. Її твори “Ноги мої ватні” та “Санта-Барбара” можна послухати за посиланнями. На концерті Пирожкова Алла виступала на розігріві.

Також на заході була присутня співачка та онука першого прем’єр-міністра України Вітольда Фокіна — Маша Фокіна. На записах можна побачити, як вона відпочиває з друзями і танцює.

У вересні Фокіна заявила, що її дід Вітольд Фокін став першим заступником глави української делегації у тристоронній контактній групі після того, як вона познайомила його з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Сам Фокін запевнив, що не пам’ятає, коли познайомився з Єрмаком, а Маша — повнолітня самостійна людина, яка має свою думку і право її висловлювати “коли завгодно і де завгодно”. 30 вересні після численних скандалів Фокіна було звільнено з ТКГ.

Зауважимо, що під час концерту відвідувачі не тільки не користувалися жодними засобами захисту, а і не дотримувалися дистанції. Згадані зірки шоу-бізу — не виключення.