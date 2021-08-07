Про це вона розповіла в інтерв’ю Vogue.
Окрім дочки Мадонни, на обкладинці глянцю такі представниці сучасної fashion-індустрії, як Кайя Гербер, Белла Хадід, Аріель Ніколсон, Анок Яй, Шеррі Ши та Юмі Ну.
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Леон відразу сказала, що їй не подобаються постійні порівняння зі знаменитою матір’ю. Дівчина – модель та танцівниця, яка у свої 24-ри досягла дечого в житті.
“Люди сприймають мене, як бездарну дитину багатих батьків, в якої є все, але це не так”, – пояснила дівчина.
Вона додала, що сама працює й оплатила навчання в коледжі. Дівчина живе в бруклінському районі Бувшик (район в Нью-Йорк), далеко від “блиску Голлівуду”.
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Леон – перша дочка Мадонни в шлюбі з актором Карлосом Леоном. За словами дівчини, в неї з матір’ю точно є одне спільне захоплення – танці, а з батьком – прагнення захищати представників ЛГБТК+. В іншому – вона йде власним шляхом та не любить, коли її постійно порівнюють з батьками.
- В 2020 році модель Леон Лурдес, дочка американської поп-виконавиці Мадонни потрапила в об’єктив фотографів під час прогулянки з друзями по Нью-Йорку.
- У 2018 році Лурдес Леон взяла участь у нью-йоркському Тижні моди. Найбільше увагу фотографів тоді привернули неголені ноги Леон, що виднілися з-під одягу.