24-річна дочка співачки Мадонни Лурдес Марія Чіконне-Леон разом з іншими відомими моделями прикрасила обкладинку вересневого випуску модного глянцю Vogue. Дівчина розповіла, що самостійно оплатила своє навчання в коледжі та не вважає себе "бездарною дитиною багатих батьків".

Про це вона розповіла в інтерв’ю Vogue.

Окрім дочки Мадонни, на обкладинці глянцю такі представниці сучасної fashion-індустрії, як Кайя Гербер, Белла Хадід, Аріель Ніколсон, Анок Яй, Шеррі Ши та Юмі Ну.

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Леон відразу сказала, що їй не подобаються постійні порівняння зі знаменитою матір’ю. Дівчина – модель та танцівниця, яка у свої 24-ри досягла дечого в житті.

“Люди сприймають мене, як бездарну дитину багатих батьків, в якої є все, але це не так”, – пояснила дівчина.

Вона додала, що сама працює й оплатила навчання в коледжі. Дівчина живе в бруклінському районі Бувшик (район в Нью-Йорк), далеко від “блиску Голлівуду”.

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Леон – перша дочка Мадонни в шлюбі з актором Карлосом Леоном. За словами дівчини, в неї з матір’ю точно є одне спільне захоплення – танці, а з батьком – прагнення захищати представників ЛГБТК+. В іншому – вона йде власним шляхом та не любить, коли її постійно порівнюють з батьками.