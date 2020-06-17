Прем’єра синглу відбулася в Instagram-акаунті Періс Джексон.

Періс-Майкл Кетрін Джексон — дочка Майкла Джексона та його другої дружини Деббі Роу, її хресні батьки — актор Маколей Калкін і акторка Елізабет Тейлор. Періс єдина дочка Майкла Джексона, у неї є два брати — Майкл Джозеф Джексон-молодший та Принц Майкл Джексон II.

Зараз дівчині 22 роки. Вона відома як модель (у 2017 році вона стала Найкращою моделлю року за версією Teen Choice Award), акторка (знялася в телесеріалі “Зірка” і комедійному бойовику “Небезпечний бізнес”) та громадська діячка.

Тепер дівчина вирішила продовжити справу батька та серйозно зайнялася музикою. Вона поділилася в соцмережах уривком свого дебютного синглу Glorious та анонсувала вихід свого мініальбому. Трек Glorious був записаний Періс Джексон у складі гурту The Soundflowers.

“Мініальбом мого гурту, про який ми говорили протягом останніх двох років, нарешті готовий до виходу наступного тижня, 23 червня”, — повідомила зірка.