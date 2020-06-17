Прем’єра синглу відбулася в Instagram-акаунті Періс Джексон.
Періс-Майкл Кетрін Джексон — дочка Майкла Джексона та його другої дружини Деббі Роу, її хресні батьки — актор Маколей Калкін і акторка Елізабет Тейлор. Періс єдина дочка Майкла Джексона, у неї є два брати — Майкл Джозеф Джексон-молодший та Принц Майкл Джексон II.
Зараз дівчині 22 роки. Вона відома як модель (у 2017 році вона стала Найкращою моделлю року за версією Teen Choice Award), акторка (знялася в телесеріалі “Зірка” і комедійному бойовику “Небезпечний бізнес”) та громадська діячка.
Тепер дівчина вирішила продовжити справу батька та серйозно зайнялася музикою. Вона поділилася в соцмережах уривком свого дебютного синглу Glorious та анонсувала вихід свого мініальбому. Трек Glorious був записаний Періс Джексон у складі гурту The Soundflowers.
“Мініальбом мого гурту, про який ми говорили протягом останніх двох років, нарешті готовий до виходу наступного тижня, 23 червня”, — повідомила зірка.
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so insanely excited to share the news that my bands EP that we’ve been talking about for the last two years is finally ready to be released next week on june 23rd ♥️ we’re so eternally grateful for every one of you and all of the support and love you’ve shared with us. i really hope you guys enjoy it.. these are some of the organizations we’ll be supporting with our release in solidarity ~ @_beamorg, @blackvotersmtr, @black_womenlead, more info to come. link for pre-save in my bands bio🌻 @thesoundflowers
- Раніше Періс Джексон зіграла Ісуса Христа в новому серіалі “Звичка” (Habit).