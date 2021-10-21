Дочка британської принцеси Беатріс, Сієнна Елізабет, офіційно стала 11-ю в черзі на королівський престол. Вона - наступна після матері.

Про це повідомляє американське видання Рeople.

Правнучка королеви народилася 18 вересня й відтепер офіційно додана до лінії спадкоємців на престол на сайті королівської родини. Її ім’я записано, як “Міс Сієнна Мапеллі Моцці”.

Тепер на сходинку нижче у черзі опустилися принцеса Євгенія та всі члени королівської родини, які були після неї.

Це звична практика для технічної служби королівської родини. Їм знадобилося п’ять тижнів, аби додати Сієнну до списку. До цього вони сім тижнів додавали у список дочку принца Гаррі та Меган Маркл Лілібет Діану, а майже два місяці їм знадобилося для того, аби додати сина принцеси Євгенії Августа.

21 вересня стало відомо, що Беатріс вперше стала мамою. Донька Беатрис, Сієнна Елізабет, буде 11-ю в черзі на престол і 12-ю правнучкою королеви.

Беатріс – старша донька герцога і герцогині Йоркських. Про те, що онучка Єлизавети II та її чоловік Едоардо Мапеллі Моцці чекають на первістка, стало відомо 19 травня.

Принцеса Беатріс та Едоардо побралися на скромній весільній церемонії в липні минулого року. На весіллі було близько 20 близьких друзів і членів сім’ї, зокрема королева та принц Філіп.

Після весілля принцеса Беатріс стала мачухою маленькому синові Едо – Крістоферу Вульфу від колишніх стосунків з американською дизайнеркою Дарою Хуанг. Раніше джерело розповідало виданню, що Беатріс – чудова й дуже практична мачуха.