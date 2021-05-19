Про це вона розповіла в Instagram.

“Останні кілька тижнів мій розумовий стан був не таким хорошим. У якийсь момент я спробувала накласти на себе руки, але ви й моя сім’я дійсно дали мені мету жити і допомогли мені усвідомити, що життя – це набагато більше, ніж матеріалістичні речі, і вам потрібно просто продовжувати тиснути це л**но”, – написала Корі.

Вона також відверто розповіла про свою боротьбу.

“Думаю, це почалося з дитинства. Я виросла з двома світлошкірими братами. І я була єдиною темношкірою. Я захворіла вовчаком в шість років, тому через приймання стероїдів у мене була зайва вага. Це автоматично підірвало моє здоров’я. Мені завжди було сумно і депресивно через свого здоров’я… тобі просто боляче, і ти не знаєш, що відбувається. і ти дивишся на своїх братів і інших членів сім’ї та питаєш: “Чому? Чому я?” – зізналася дівчина.

Вона також розповіла, що приймала таблетки. Її тітка встигла підхопити її, перш ніж вона втратила свідомість. Після цього Корі оглянули і помістили в психіатричну лікарню.

“Коли я була там, я почала цінувати все. Я сиділа там і сказала собі: ” Я знаю так багато людей, яким я можу подзвонити”. Я хочу обійняти Уейна. Хочу обійняти маму, тітку, бабусю… Бог був зі мною весь час. І я говорила з ним, просила розслабити мене, дати заснути. І це начебто він просто простягнув руку. він просто заспокоїв мене. він завжди поруч, коли він мені потрібен”, – сказала Корі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от CHOC🍫 (@princessbroadus)