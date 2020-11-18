Дочки Кім Кардашьян знялися в новій рекламі її бренду SKIMS

Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян анонсувала вихід першої дитячої колекції для дому Cozy, створеної для її бренду SKIMS. У рекламі анонса знялися її дочки.

Фото зірка опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

Так, для лукбуку знялися семирічна Норт і дворічна Чикаго.

Кім зазначила, що нова колекція домашнього одягу надійде в продаж 19 листопада. Всі речі представлені в 5 кольорах, в розмірах XXS – 5X для дорослих і 2T – 14 для дітей.

“Ми зробили худі на блискавки. Подивіться на ці халатики – я створювала цю модель для Норт, і ось тепер вона доступна для всіх. Також у нас є штанці, шорти і майки”, – додала зірка.