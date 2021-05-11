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Документальний серіал від Опри Вінфрі та принца Гаррі дебютує в кінці травня

Прем'єра спільної роботи телеведучої Опри Вінфрі і принца Гаррі - документального серіалу під назвою "Той я, якого ти не бачиш" - відбудеться на Apple TV+ 21 травня.

Вівторок, 11 травня 2021, 17:59

Про це повідомляє журнал The Hollywood Reporter.

Шоу дебютує через два місяці після гучного інтерв’ю Вінфрі з Гаррі і його дружиною Меган Маркл, під час якого члени королівської сім’ї відверто розповіли про свою боротьбу з психічним здоров’ям після того, як зазнали расизму і ворожої критики з боку преси.

Багатосерійний документальний фільм, створений спільно Вінфрі і герцогом Сассекським, який виступив виконавчим продюсером, досліджує проблеми психічного здоров’я та емоційного благополуччя, зосереджуючись на особистих історіях відомих людей.

У серіалі будуть представлені такі зірки, як Леді Гага, Гленн Клоуз, ДеМар ДеРозан і Ленгстон Галловей.

“Зараз важливіше ніж будь-коли змінити пелену сорому, що огортає тему психоемоційного здоров’я, на мудрість, співчуття і чесність. Наш новий проєкт #TheMeYouCantSee – це документальний серіал, де в головній ролі – історії, які допоможуть підняти завісу таємниці над нагальною проблемою психічного здоров’я суспільства і людей, а також дадуть розголосу цьому важливому питанню нашого життя”, – зазначила Опра.

 

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Публикация от Oprah (@oprah)

Напередодні на американському телеканалі CBS вийшло інтерв’ю британського принца Гаррі і його дружини Меган Маркл телеведучій Опрі Вінфрі,  в  якому, зокрема, Маркл розповіла про розлад з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон.

Нагадаємо, Маркл в інтерв’ю розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові щодо потенційного кольору шкіри першої дитини подружжя — Арчі.

  • Пізніше Вінфрі запевнила, що слова Меган про расизм не стосуються королеви Єлизавети II та її чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа.
  • У вівторок, 9 березня, Букінгемський палац вперше порушив мовчання і прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських. У заяві від імені Єлизавети II повідомлялося, що вся королівська сім’я засмучена.
Теги: Документальний серіал, Документальний серіал, Опра Вінфрі, принц Гаррі

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