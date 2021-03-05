Конфлікт між модним брендом Dolce & Gabbana та Instagram-акаунтом Diet Prada досі не вичерпано. Бренд подає позов проти спільноти за наклеп.

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, позов стосується скандальної кампанії та показу #DGLovesChina у 2018 році.

Урок на все життя

Раніше повідомлялося, що італійський бренд Dolce & Gabbana опинився в центрі гучного скандалу, через який було скасовано показ у Шанхаї. Так, спочатку вийшов рекламний ролик, в якому модель-китаянка, одягнена в розкішну сукню і кольє бренду, намагається їсти традиційну італійську їжу – піцу, пасту і каннолі – китайськими паличками. Відео китайці визнали образливим.

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Останньою ж краплею виявилася особисте листування Стефано Габбани, де він зверхньо висловлюється про Китай. Її опублікував Instagram-аккаунт Diet Prada.

Зокрема, в опублікованому листуванні модельєр називає Китай “країною лайна”, а її жителів “брудною смердючою мафією” і “пожирачами собак”.

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Тоді усі китайські моделі та інфлюенсери відмовилися від співпраці з брендом. Шоу, на яке витратили сотні тисяч доларів, скасували, а репутація бренду була майже зруйнованою.

Доменіко Дольче і Стефано Габбана оприлюднили відео з вибаченнями. Дизайнери запевнили, що люблять китайську культуру, визнають свої помилки та обіцяють, що це буде їм уроком на все життя.

Судова тяганина

Доменіко та Стефано ще довго відновлювали довіру до свого бренду та фактично спочатку будували свою репутації. Однак вони не збиралися пробачати Instagram-акаунту Diet Prada публікацію скандального листування.

Ще на початку 2019 року бренд подав позов до суду про наклеп, звинувачуючи Diet Prada фінансових збитках та позбавленні інших можливостей через інцидент.

У рамках позову бренд вимагав 3 мільйони євро та ще 1 мільйон євро особисто для Стефано Габбани.

У позові Dolce & Gabbana стверджує, що скандальні публікації Diet Prada коштували бренду важливих партнерств зі знаменитостями, зокрема з Кім Кардаш’ян, Кеті Перрі та Cardi B.

Проте до недавнього часу справа не віддавалося розголосу. Тепер засновники Diet Prada Тоні Лю та Ліндсі Шуйлер подають зустрічний позов. За даними Fashionista, вони стверджують, що компанія не мала права подавати позов до італійського суду, оскільки інцидент стався в Китаї, а Diet Prada працюють у США.

“Можливо, позов має був бути поданий в США, де проживають Тоні та Ліндсі, або в Китаї, де Dolce & Gabbana довелося скасувати своє шоу, але замість цього позивачі сподівалися на перевагу рідного суду Італії. Однак, як і США, Італія захищає свободу слова, і боротьба з расизмом важлива для людей у ​​всьому світі”, – сказала адвокат правозахисної організації The Fashion Law Institute Сьюзан Скафіді.

Зараз судовий процес триває, Dolce & Gabbana поки не прокоментували поданий зустрічний позов з боку Diet Prada.