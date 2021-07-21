Про це повідомляє журнал People.
Особливий подарунок був зроблений на честь дня народження її чоловіка Карла Томаса Діна, за яким вона заміжня більше п’яти десятиліть.
Одягнена в кролячі вушка, чорне бюстьє з відповідними рукавичками та рожевий метелик, Партон розповіла, чому саме такий подарунок вирішила піднести.
“Вам, напевно, цікаво, чому я так одягнена. Ну, це в честь дня народження мого чоловіка. Пам’ятайте, колись я сказала, що буду позувати для журналу Playboy, коли мені буде 75? Ну, мені 75, і у них більше немає журналу, але мій чоловік завжди любив оригінальну обкладинку Playboy. Я намагався придумати, як зробити його щасливим. Він все ще думає, що я гаряча ципочка після 57 років спільного життя, і я не збираюся відмовляти його від цього”, – зізналася співачка.
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Партон з’явилася на обкладинці Playboy в жовтні 1978 року, коли їй було 32 роки. Вперше вона висловила бажання знову позувати для журналу під час інтерв’ю в березні 2020 року, поділившись, що сподівається відтворити свою обкладинку в найближчому майбутньому.
Партон і Дін зв’язали себе узами шлюбу в травні 1966 року, коли їй було 20, а йому 23.
- Раніше Доллі Партон розповіла, чому спить з макіяжем.