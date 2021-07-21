75-річна американська кантрі-співачка і кіноакторка Доллі Партон повторила образ, в якому в 1978 році знялася для журналу Playboy.

Про це повідомляє журнал People.

Особливий подарунок був зроблений на честь дня народження її чоловіка Карла Томаса Діна, за яким вона заміжня більше п’яти десятиліть.

Одягнена в кролячі вушка, чорне бюстьє з відповідними рукавичками та рожевий метелик, Партон розповіла, чому саме такий подарунок вирішила піднести.

“Вам, напевно, цікаво, чому я так одягнена. Ну, це в честь дня народження мого чоловіка. Пам’ятайте, колись я сказала, що буду позувати для журналу Playboy, коли мені буде 75? Ну, мені 75, і у них більше немає журналу, але мій чоловік завжди любив оригінальну обкладинку Playboy. Я намагався придумати, як зробити його щасливим. Він все ще думає, що я гаряча ципочка після 57 років спільного життя, і я не збираюся відмовляти його від цього”, – зізналася співачка.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Dolly Parton (@dollyparton)

Партон з’явилася на обкладинці Playboy в жовтні 1978 року, коли їй було 32 роки. Вперше вона висловила бажання знову позувати для журналу під час інтерв’ю в березні 2020 року, поділившись, що сподівається відтворити свою обкладинку в найближчому майбутньому.

Партон і Дін зв’язали себе узами шлюбу в травні 1966 року, коли їй було 20, а йому 23.