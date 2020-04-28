З початку квітня щотижня виходили нові серії. Зараз Під час карантину студія Disney запустила міні-серіал під назвою "Вдома з Олафом", який розповідає про знаменитого сніговика з анімаційного фільму "Холодне серце".

Відео опублиіковано на YouTube-каналі Walt Disney Animation Studios.

З початку квітня щотижня виходили нові серії. Зараз на YouTube-каналі кіностудії вже доступні всі 13 епізодів проекту “Вдома з Олафом”.

Відзначається, що всі роботи над мультфільмом виконані з дому. Аніматор Харім Осмонд створив відеоряд, а Джош Гад, який озвучив головного героя, віддалено записав аудіо.