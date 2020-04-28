Відео опублиіковано на YouTube-каналі Walt Disney Animation Studios.

З початку квітня щотижня виходили нові серії. Зараз на YouTube-каналі кіностудії вже доступні всі 13 епізодів проекту “Вдома з Олафом”.

Відзначається, що всі роботи над мультфільмом виконані з дому. Аніматор Харім Осмонд створив відеоряд, а Джош Гад, який озвучив головного героя, віддалено записав аудіо.

  • Раніше компанія Disney почала зйомки шестисерійного фільму про історію персонажів “Красуні та чудовиська” про Гастона та Лефу.