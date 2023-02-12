російсько-українська війна
20:47 Дональд Трамп розкритикував творчість Ріанни у соцмережі напередодні її виступу на Супербоулі-2023
20:15 Росіяни посилюють своє угруповання військ на Лиманському та Бахмутському напрямках – Генштаб
19:56 Економічні втрати від землетрусів у Туреччині оцінюють у $84 мільярди – Bloomberg
19:29 Швейцарський банк Credit Suisse заблокував $19 мільярдів російських активів
17:51 У Туреччині видали ордери на арешт особам, причетним до неякісної забудови у зоні землетрусів
17:19 Росіяни погіршують ситуацію на Запорізькій АЕС – міністр енергетики
16:39 Столтенберг хоче залишити посаду генсека НАТО без продовження терміну повноважень
16:13 Balenciaga випустила взуття, яке імітує дерев’яне покриття
15:42 У Херсонській області на міні вибухнув автомобіль: загинули двоє людей
15:11 Музей Metropolitan у Нью-Йорку визнав українськими художниками Рєпіна та Айвазовського
14:55 Психологічна стійкість, критичне мислення, креативність – навички, які допоможуть бути ефективними під час війни
14:34 Зеленський запровадив санкції РНБО проти майже 200 росіян терміном на 50 років
14:11 Росія поступово осушує Каховське водосховище – NPR
13:57 У Києві та чотирьох областях можливі аварійні відключення за умов перевищення лімітів споживання — «Укренерго»
13:39 Японія збільшить підтримку проєктів ЮНЕСКО, зокрема для України
13:17 Ймовірно Росія залучає до координації атак дронами по Україні курдських найманців — розвідка
12:11 Сем Сміт з‘явився на червоній доріжці «Brit Awards» в чорному латексному вбранні незвичної форми
11:59 Над Канадою збили невідомий об’єкт — прем’єр-міністр
11:39 Вночі 12 лютого повітряні сили ЗСУ збили 5 безпілотників, які атакували критичну інфраструктуру України – «Укренерго»
11:00 Оприлюднена коронаційна емблема Чарльза ІІІ, яка демонструє любов британського короля до природи
10:40 НАТО має намір продовжити термін повноважень генсека Столтенберга
10:27 Під час протесту під британським готелем для шукачів притулку було заарештовано 15 осіб
09:33 Харківщина: внаслідок ракетного удару поранення отримав 35-річний чоловік
08:55 Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 900 російських загарбників
08:31 Глави Міноборони України та США обговорили «пріоритети» зустрічі союзників
07:37 12 лютого: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:10 Подекуди мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 12 лютого
01:00 У Ріо-де-Жанейро блискавка влучила в статую Христа-Спасителя: фото
00:44 Обстріл Харкова: 35-річний чоловік отримав поранення
00:22 Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардією Романа Дзюбу

Дональд Трамп розкритикував творчість Ріанни у соцмережі напередодні її виступу на Супербоулі-2023

Колишній президент США Дональд Трамп розкритикував Ріанну в соціальних мережах напередодні майбутнього виступу барбадоської співачки та дизайнерки на Супербоулі-2023.

Неділя, 12 лютого 2023, 20:47
Підтримати

Про це повідомляє Independent.

У ніч на 13 лютого, відбудеться 57-й фінальний матч сезону Національної футбольної ліги з американського футболу. У перерві заспіває Ріанна — цей виступ стане для неї першим за минулі п’ять років.

“Без свого стиліста вона була б ніким. Погано все, і НІЯКОГО ТАЛАНТУ!” – зазначив експрезидент США у власній соціальній мережі Truth Social.

Допис був відповіддю на іншу публікацію конгресмена від Техасу Ронні Джексона, колишнього особистого лікаря Трампа в Білому домі.

Він заявив, що співачка “зробила кар’єру, викидаючи дегенеративну гидоту, лаючи Америку щоразу, коли надається можливість”. Джексон запитав чому НФЛ запросила виконавицю та закликав не дозволяти виступ співачки у перерві.

У 2020 році Ріанна відвідала відомий придорожній атракціон Cadillac Ranch у Техасі та опублікувала низку фотографій, на яких розфарбувала напівзакопаний автомобіль словами “F*** Trump”, підписавши зображення “мистецтво”.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

Також Ріанна неодноразово висміювала та критикувала експрезидента в Інтернеті, коли він перебував на посаді, зокрема оприлюднила відео, на якому Меланія Трамп відмовлялася тримати Дональда Трампа за руку.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

У 2018 році компанія з захисту прав співачки змусила Трампа припинити використовувати її музику на своїх мітингах, повідомляє The Hill.

Теги: Дональд Трамп, Національна футбольна ліга з американського футболу, Ріанна, соцмережі, Супербоул-2023

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook