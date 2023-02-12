Дональд Трамп розкритикував творчість Ріанни у соцмережі напередодні її виступу на Супербоулі-2023

Колишній президент США Дональд Трамп розкритикував Ріанну в соціальних мережах напередодні майбутнього виступу барбадоської співачки та дизайнерки на Супербоулі-2023.

Про це повідомляє Independent.

У ніч на 13 лютого, відбудеться 57-й фінальний матч сезону Національної футбольної ліги з американського футболу. У перерві заспіває Ріанна — цей виступ стане для неї першим за минулі п’ять років.

“Без свого стиліста вона була б ніким. Погано все, і НІЯКОГО ТАЛАНТУ!” – зазначив експрезидент США у власній соціальній мережі Truth Social.

Допис був відповіддю на іншу публікацію конгресмена від Техасу Ронні Джексона, колишнього особистого лікаря Трампа в Білому домі.

Він заявив, що співачка “зробила кар’єру, викидаючи дегенеративну гидоту, лаючи Америку щоразу, коли надається можливість”. Джексон запитав чому НФЛ запросила виконавицю та закликав не дозволяти виступ співачки у перерві.

У 2020 році Ріанна відвідала відомий придорожній атракціон Cadillac Ranch у Техасі та опублікувала низку фотографій, на яких розфарбувала напівзакопаний автомобіль словами “F*** Trump”, підписавши зображення “мистецтво”.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

Також Ріанна неодноразово висміювала та критикувала експрезидента в Інтернеті, коли він перебував на посаді, зокрема оприлюднила відео, на якому Меланія Трамп відмовлялася тримати Дональда Трампа за руку.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

У 2018 році компанія з захисту прав співачки змусила Трампа припинити використовувати її музику на своїх мітингах, повідомляє The Hill.