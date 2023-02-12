Дональд Трамп розкритикував творчість Ріанни у соцмережі напередодні її виступу на Супербоулі-2023

Про це повідомляє Independent.
У ніч на 13 лютого, відбудеться 57-й фінальний матч сезону Національної футбольної ліги з американського футболу. У перерві заспіває Ріанна — цей виступ стане для неї першим за минулі п’ять років.
“Без свого стиліста вона була б ніким. Погано все, і НІЯКОГО ТАЛАНТУ!” – зазначив експрезидент США у власній соціальній мережі Truth Social.
Допис був відповіддю на іншу публікацію конгресмена від Техасу Ронні Джексона, колишнього особистого лікаря Трампа в Білому домі.
Він заявив, що співачка “зробила кар’єру, викидаючи дегенеративну гидоту, лаючи Америку щоразу, коли надається можливість”. Джексон запитав чому НФЛ запросила виконавицю та закликав не дозволяти виступ співачки у перерві.
У 2020 році Ріанна відвідала відомий придорожній атракціон Cadillac Ranch у Техасі та опублікувала низку фотографій, на яких розфарбувала напівзакопаний автомобіль словами “F*** Trump”, підписавши зображення “мистецтво”.
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Також Ріанна неодноразово висміювала та критикувала експрезидента в Інтернеті, коли він перебував на посаді, зокрема оприлюднила відео, на якому Меланія Трамп відмовлялася тримати Дональда Трампа за руку.
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У 2018 році компанія з захисту прав співачки змусила Трампа припинити використовувати її музику на своїх мітингах, повідомляє The Hill.
- Наймолодша мільярдерка у США, котра виросла не в багатоповерхівці Манхеттена чи на Голлівудських пагорбах, барбадоська співачка та дизайнерка Ріанна накопичила свій статок на власній музиці та підприємницькій діяльності. 34-річна генеральна директорка Fenty Beauty третій рік поспіль входить до щорічного списку Forbes найбагатших жінок Америки, які зробили себе самостійно.
- Колишній президент США Дональд Трамп поділився своїми спробами повернутися до медіаплатформи Facebook, наголосивши, що його заборона на соціальну мережу була “головною помилкою бізнесу”.
- Палата представників закликала Міністерство юстиції США притягнути до відповідальності експрезидента Дональда Трампа за його участь у масових заворушеннях і штурмі Капітолія 6 січня 2021 року, який призвів до трагічних наслідків. Це перший випадок в історії США, коли Конгрес рекомендував висунути звинувачення проти колишнього президента.