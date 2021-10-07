Про це повідомляє видання New Musical Express.

Інформації про Donda Academy поки небагато. Відомо, що вона базуватиметься в Південній Каліфорнії.

Вже є сайт школи, на якому зазначено, що її місією є підготовка студентів до того, аби стати “наступним поколінням лідерів, мислителів та новаторів”. Обіцяють надавати освіту світового рівня, яка спиратиметься на розвиток критичного мислення учнів та розвиватиме їхні стійкість та творчий потенціал.

Також на сайті розміщено форму для батьків, у якій пропонується надати контактні дані та пояснити, чому ця програма може бути цікавою для їхньої дитини.

Заклад планує зосередитись і на розвитку власної баскетбольної команди. Кілька співрозмовників Yahoo Sports повідомили, що отримали запрошення від Веста приєднатися через повідомлення в Instagram.