Донька голівудського актора, відомого за фільмами “Міцний горішок”, “5 елемент”, Шосте відчуття” та іншими, Таллула написала есе про «горе» та про те, що чекає попереду.

Повідомляє LAD Bible

Раніше цього року 68-річний Вілліс оголосив, що у нього лобно-скронева деменція – лише через рік після того, як він пішов з акторської кар’єри після початкового діагнозу афазії.

Тоді його родина заявила, що труднощі зі спілкуванням були “лише одним із симптомів хвороби, з якою стикається Брюс”.

“FTD — це жорстока хвороба, про яку багато хто з нас ніколи не чули, і яка може вразити будь-кого”, — сказали вони, пояснюючи, що це найпоширеніша форма деменції для людей віком до 60 років.

Сьогодні немає засобів лікування цієї хвороби, але рідні Брюса сподіваються, що це зміниться. Його донька Таллула розповіла, як підозрювала, що з її батьком щось не так.

“На початку 2022 року моя сім’я оголосила, що Брюс Вілліс страждає на афазію, пов’язану з нездатністю говорити або розуміти інших, і на початку цього року ми дізналися, що цей симптом є ознакою лобно-скроневої деменції, прогресивного неврологічного розладу, який впливає на його пізнання та поведінку”, – сказала вона.

Таллула розповіла, що в той час, як її батько “тихо боровся”, вона страждала через дисморфію тіла та анорексію, а пізніше їй поставили діагноз “межовий розлад особистості”, хвороба, що характеризується нестабільністю настрою, взаємостосунків і самоусвідомлення.

“Я визнаю, що на хворобу Брюса в останні роки я відреагувала з часткою уникнення та заперечення, чим я не пишаюся”, — сказала вона. “Правда в тому, що я сама була надто хвора, щоб впоратися з цим”.

Таллула сказала, що її тато все ще знає, хто вона, і що вона намагається “насолоджуватися цим часом”. Проте вона знає, що “назрівають випробування”, каже, що “це початок горя”.