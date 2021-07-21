Світлина з’явилася в Instagram дівчини.

25-річна Гейлі Джейд вкрай рідко ділиться спільними фотографіями зі своїм хлопцем – Еваном МакКлінтоком. При цьому стосунки пари тривають вже кілька років.

“Я рідко ділюся своєю стрічкою. Але я дуже щаслива, коли роблю це з тобою”, – написала дівчина.

Гейлі та Еван познайомилися під час навчання в коледжі. На початку року Емінем коротко прокоментував стосунки своєї доньки. Він зазначив, що вона ще не вийшла заміж та не народила дітей, але в неї все добре.

За словами репера, він пишається своєю донькою та можливістю її виховувати.