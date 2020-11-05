Відео опубліковано на її YouTube-каналі.

Це – дебютний кліп співачки. Автором пісні стала сама співачка, а також фронтмен групи Manchester Orchestra Енді Галл.

У ролику Періс Джексон постає в ретро-образі у загадковому будинку та на цвинтарі серед могил. У фіналі ролика виконавиця стікає кров’ю.

Пісня Let Down увійде до дебютного альбому співачки Wilted, реліз якого відбудеться 13 листопада.