Відео опубліковано на її YouTube-каналі.
Це – дебютний кліп співачки. Автором пісні стала сама співачка, а також фронтмен групи Manchester Orchestra Енді Галл.
У ролику Періс Джексон постає в ретро-образі у загадковому будинку та на цвинтарі серед могил. У фіналі ролика виконавиця стікає кров’ю.
Пісня Let Down увійде до дебютного альбому співачки Wilted, реліз якого відбудеться 13 листопада.
- Періс Джексон, дочка попзірки Майкла Джексона, презентувала дебютну пісню Glorious та анонсувала випуск першого мініальбому.