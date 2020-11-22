Коротке промо співачка виклала в Instagram.
У березні цього року гурт “Время и Стекло” оголосив про свій розпад. Пізніше Потап, продюсер гурту, заявив, що Дорофєєва виступатиме сольно.
Тепер співачка презентувала свою сольну пісню та кліп до неї. А локацією для зйомок обрали міст над Алеєю Героїв Небесної Сотні – пам’ятне місце загибелі українців під час подій Революції Гідності.
У кліпі Дорофєєва витанцьовує на фоні червоного банера.
Саме локація для зйомок обурила українців – Instagram співачки закидали гнівними коментарями.
Користувачі назвали співачку цинічною, а її кліп – “танцями на кістках”.
Фешн-фотографах та суддя телешоу “Топ-модель по-українськи” Соня Плакидюк привітала Дорофєєву з сольною роботою, але і тут користувачі у відповідь почати обурюватися.
А дехто з користувачів зазначив, що пісня Наді Дорофєєвої нагадує трек Little Boots – Mathematics.
- 21 квітня Надія Дорофєєва святкувала свій 30-й день народження. За три десятиліття кримчанка не лише стала відомою співачкою та телеведучою, але й досягла успіхів у власному бізнесі. #Буквы зібрали відомі факти про співачку.