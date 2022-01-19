Актор зізнався, що йому довелось обманювати Емму Стоун, з якою він раніше знімався у двох частинах фільму "Дивовижна людина-павук".

Про це повідомляє американська телемережа NBC.

Цього тижня Ендрю Гарфілд побував на подкасті “Happy Sad Confused”, де розповів невідомі раніше деталі про знімання у фільмі “Людина-павук: Немає шляху додому”. Як виявилось, актор довго приховував від своїх колег те, що роль у фільмі дісталась саме йому.

Обманювати довелось і акторку Емму Стоун, яка була його партнеркою у першій та другій частині фільмів “Дивовижна людина-павук”:

“Емма постійно писала мені повідомлення і запитувала: “Ти дійсно будеш грати у новому фільмі “Людина павук”?” А мені доводилось відповідати, що я не розумію, про що вона запитує”, – розповів Гарфілд.

Актор додав, що не розказав Еммі Стоун правду навіть напередодні прем’єри фільму і вона про все дізналась сама:

“Потім вона все побачила і назвала мене “придурком”. Але я не хотів нікому про це розповідати. Для мене це було дуже серйозно. Я нікому нічого не розповів”, – підкреслив Ендрю Гарфілд.