Американські виконавці Каньє Вест і Дрейк мають намір допомогти Ларрі Гуверу, співзасновнику Gangster Disciples, який відбуває тюремний термін за вбивство в 1973 році.

Про це пише видання Hotnewhiphop.

Крім того, Ларрі Гувер також засуджений до тюремного ув’язнення за звинуваченнями у змові, здирнитстві, відмиванні грошей. Йому присудили шість довічних ув’язнень.

“Хороші плани щодо звільнення нашого брата Ларрі Гувера при підтримці @champagnepapi і @kanyewest #TheArtandScienceOfRespect”, – написав промоутер, генеральний директор звукозаписної компанії Rap-A-Lot у Х’юстоні Джей Принс.

В останні роки Вест неодноразово ратував за помилування Гувера. У 2018 році чиказький репер зустрівся з колишнім президентом Дональдом Трампом, намагаючись виробити план дій, щоб допомогти Гуверу.

“Існує нескінченний Всесвіт і є альтернативний Всесвіт”, – сказав тоді Вест. “Тому для мене дуже важливо витягти Гувера, тому що в альтернативному Всесвіты я – це він, і я повинен піти і звільнити його. Тому що він робив добрі справи в Чикаго”, – сказав Вест.

Вест також представив сина Гувера, Ларрі Гувера-молодшого, у своєму новому альбомі Donda.