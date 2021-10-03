Про це пише видання Hotnewhiphop.
Крім того, Ларрі Гувер також засуджений до тюремного ув’язнення за звинуваченнями у змові, здирнитстві, відмиванні грошей. Йому присудили шість довічних ув’язнень.
“Хороші плани щодо звільнення нашого брата Ларрі Гувера при підтримці @champagnepapi і @kanyewest #TheArtandScienceOfRespect”, – написав промоутер, генеральний директор звукозаписної компанії Rap-A-Lot у Х’юстоні Джей Принс.
В останні роки Вест неодноразово ратував за помилування Гувера. У 2018 році чиказький репер зустрівся з колишнім президентом Дональдом Трампом, намагаючись виробити план дій, щоб допомогти Гуверу.
“Існує нескінченний Всесвіт і є альтернативний Всесвіт”, – сказав тоді Вест. “Тому для мене дуже важливо витягти Гувера, тому що в альтернативному Всесвіты я – це він, і я повинен піти і звільнити його. Тому що він робив добрі справи в Чикаго”, – сказав Вест.
Вест також представив сина Гувера, Ларрі Гувера-молодшого, у своєму новому альбомі Donda.
- Репер Каньє Вест випустив оновлену версію свого останнього альбому – “Donda”, який вийшов у серпні 2021 року. Альбом мав вийти ще торік. Проте в особистому житті Веста сталися зміни – він розлучився з бізнесвумен та моделлю Кім Кардаш’ян. Це змусило репера відкласти реліз.
- #Букви розповідали, як Каньє створював “Donda”.