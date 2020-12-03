Канадський репер Дрейк і спортивний бренд Nike офіційно представили спільну лінійку одягу і взуття під назвою NOCTA.

Про це пише HYPEBEAST.

NOCTA натхненний вуличною модою Торонто, Лондона і Парижа.

Хоча Дрейк і Nike показали лише кілька фотографій майбутньої колекції, початкові пропозиції NOCTA, схоже, складаються з пуховиків і спортивних костюмів в жовтому та чорному кольорах.

Жовті куртки мають на грудях з правого боку чорний напис “NOCTA”, а на спині можна побачити великі контури свуш – символу Nike.

“NOCTA – це створення чогось для людей, що знаходяться в русі. Людям, яким потрібен функціональний і зручний крій, який можна адаптувати до різних умов”, – зазначив Дрейк.

Перша колекція NOCTA надійде в продаж вже 18 грудня.