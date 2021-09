Про це повідомляють #Букви.

У п’ятницю, 3 вересня, Дрейк президентував альбом “Certified Lover Boy” — шостий за його кар’єру і перший за останні 3 роки.

Прем’єра альбому мала відбутися ще у 2020 році. До фінальної версії увійшов 21 трек, зокрема, записаний спільно з Тревісом Скоттом, Lil Wayne, 21 Savage та Jay-Z. Загальна тривалість — 1 година 26 хвилин.

Зауважимо, напередодні виходу альбому Дрейк замовив купу рекламних білбордів, зокрема, в Торонто, де він мешкає.

Утім напередодні виходу альбому 3 вересня Каньє Вест викупив ті самі білборди. Тепер на них — назва його останнього альбому “Donda”, який вийшов напередодні.

Kanye West bought up all the billboards in Downtown Toronto prior to Drake’s ‘Certified Lover Boy’ album release 📷: https://t.co/GaLhbuUfz2 pic.twitter.com/emJl8e5Ib9 — HIP HOP UPDATES (@RapAccess) September 3, 2021

Нагадаємо, 23 серпня Каньє Вест опублікував в Instagram геолокацію на карті Google у Торонто, Канада, де мешкає Дрейк. Таким чином Вест зреагував на нещодавній трек Дрейка, у якому той начебто згадав його.

“Забий, Ye, нічого не змінити, все вже вирішено”, – співає Дрейк у новому треку Betrayal.

Шанувальники Веста вирішили, що Дрейк навмисно принизив колегу, натякнувши на його творчу кризу та постійне відтерміновування прем’єри нового альбому Donda.

Фанати Дрейка знайшли будинок на Південному березі у Чикаго, в якому виріс Каньє. Вони вирішили помститися реперу за те, що той опублікував в Instagram адресу Дрейка. На сходинках будинку фанати Дрейка залишили послання для Веста й нагадали, що Дрейк теж незабаром випустить новий альбом.

Взаємини Веста та Дрейка стали напруженими у 2018 році, коли останній випустив пісню In My Feelings, в якій співає “Kiki, do you love me?” (“Кікі, ти мене любиш?”). Фанати в мережі почали просувати теорію про те, що Дрейк присвятив трек тодішній дружині Веста – Кім Кардаш’ян, адже вдома її називають Кікі.

Незабаром Каньє заявив, що Дрейк дзвонив йому і погрожував його сім’ї.

“Якщо що-небудь станеться зі мною чи моєю родиною, Дрейк, ти – головний підозрюваний, так що припни язика”, – написав тоді Вест в Twitter.

Відтоді обидва періодично ініціювали публічні конфлікти.