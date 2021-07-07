Дресирувальник мавпочки Марселя в "Друзьях" розкритикував актора Девіда Швіммера за те, що той погано говорив про тваринку, яка зіграла роль дружка Росса Геллара.

Про це пише видання TooFab.

Майк Морріс, який дресирував капуцинів Кеті і Манкі (Марсель у фільмі) під час їхніх зйомок у восьми епізодах серіалу, заявив, що актор “заздрив” своїм колегам-тваринам.

“Швіммеру було добре з мавпами в перших двох серіях. Але люди сміялися з мавпи, і я думаю, він (Швіммер, – ред.) заздрив, бо сміялися не з нього”, – сказав Морріс.

Примати добре працювали з Дженніфер Еністон і Меттом Лебланом, але ніколи не виходило знайти спільну мову з актором Швіммером.

Раніше на шоу Джиммі Кіммела колега Швіммера Метт Леблан сказав, що Девіду ніколи не подобалося працювати з мавпочкою.

“Мені подобаються тварини і ця мавпочка була дійсно крута. Але Швіммер … Він так не думав. Йому найбільше доводилося з нею працювати. Іноді він говорив: Знову з мавпою?” – сказав Леблан.

“Дійшло до того, що він просто обурювався присутністю мавпи”, – прокоментував Майк Морріс.

Зауваження Морріса прозвучали після того, як Швіммер висловив обурення тим, що мавпи “на знімальному майданчику будуть тертися об нього своїми лапами з личинками.

“Марселю пора було б звалити”, – сказав Швіммер.

Оскільки Манкі (Марсель) недавно помер від раку, Морріс звинуватив Швіммера в тому, що він “погано говорив про мертвих, коли робив такі коментарі”.

“Я вважаю ганебним, що він все ще погано відгукується про нього”, – сказав Морріс.

Швіммер одного разу звинуватив мавп в тому, що вони “кидали в нього какашками” і намагалися його вкусити.