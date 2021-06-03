Про це вона розповіла Івон Орджі в шоу “Розмова з…”.

На думку Хейлі, головною цінністю, яка об’єднала їх з Джастіном та зробила їх родину міцною та щасливою, є саме віра.

“Часто мене запитують, що найголовніше в наших стосунках, бо бачать, що ми справді щасливі… Я думаю, це наша віра. Це те, у що ми віримо. Якби ми не мали віри, то нас тут, можливо, не було б. Ми могли б навіть не бути разом”, – сказала модель.

При цьому, вона відчуває, що коли говорить про те, що вірить в Ісуса, решта Його послідовників можуть почати її засуджувати. Зокрема, вони вважають неправильним те, що вона бере участь у фотосесіях, на яких демонструє спідню білизну чи купальники, оголюючи тіло.

“Я зустрічала християн, які були просто занадто осудливі та змусили мене почуватися поганою людиною, бо я живу не так, як вони вважають, що я повинна жити… Мені було ніяково, коли я публікувала ці фото й розуміла, що їх побачать люди з церкви”, – поділилась Хейлі.

При цьому, модель ставила сама собі запитання: “Я щось роблю не так?” “Я подаю поганий приклад?”

Про віру в Бога Хейлі вперше відверто розповіла у 2019 році. Тоді вона сказала, що мета її життя – “бути зображенням Ісуса”.