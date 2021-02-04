Про це пише TMZ.

Зокрема, Гейлі подала юридичні документи для створення бренду під назвою Rhode.

Згідно з документами, модель збирається продавати косметичні та оздоровчі продукти: товари для ванни і душа, креми, засоби особистої гігієни, косметику, товари для макіяжу, парфумерію, засоби догляду за волоссям і шкірою.

У минулому Бібер вже реєструвала кілька товарних знаків для косметичних брендів, включаючи Bieber Beauty, Rhode Beauty, HB Beauty від Хейлі Бібер, HRBeauty, Dew Beauty і Dewy Beauty. Але жодна з цих заявок так і не була схвалена.

Наприклад, в 2019 році Управління по патентам і товарним знакам США відмовило в реєстрації Bieber Beauty, тому що її чоловік, Джастін, використовував аналогічну назву ще в 2010 році.