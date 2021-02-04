Про це пише TMZ.
Зокрема, Гейлі подала юридичні документи для створення бренду під назвою Rhode.
Згідно з документами, модель збирається продавати косметичні та оздоровчі продукти: товари для ванни і душа, креми, засоби особистої гігієни, косметику, товари для макіяжу, парфумерію, засоби догляду за волоссям і шкірою.
У минулому Бібер вже реєструвала кілька товарних знаків для косметичних брендів, включаючи Bieber Beauty, Rhode Beauty, HB Beauty від Хейлі Бібер, HRBeauty, Dew Beauty і Dewy Beauty. Але жодна з цих заявок так і не була схвалена.
Наприклад, в 2019 році Управління по патентам і товарним знакам США відмовило в реєстрації Bieber Beauty, тому що її чоловік, Джастін, використовував аналогічну назву ще в 2010 році.
- Джастін Бібер та його дружина Хейлі знялися в інтимній фотосесії для обкладинки жовтневого номера італійського журналу Vogue. На фото Джастін і Хейлі позують, лежачи на ліжку. Цю зйомку команда Vogue присвятила легендарному фотографу Гельмуту Ньютону і “його відданості дружині Джун”.
- Канадський співак Джастін Бібер презентував музичне відео на нову пісню Lonely, яку записав з американським репером Бенні Бланко. Головну роль в кліпі зіграв 14-річний канадський актор Джейкоб Трембле, який вже зіграв в близько 2 десятків кінострічок (серед них — драма “Кімната”, хорор “Сомнія”, комедія “Хороші хлопчики” та інші).