Дружина ексміністра фінансів США випустила трейлер своєї комедії

Дружина ексміністра фінансів США Стіва Мнучіна Луїза Лінтон випустила трейлер своєї комедії Me You Madness (Я, ти, безумство).

Про це пише Mediaite.

Лінтон грає головну роль в своєму режисерському дебюті в ролі вбивці-мільярдера і самоідентифікувався “матеріалістичного, самозакоханого, самозакоханого мізантропа” Кетрін Блек, яка в кінцевому підсумку стає “слабким місцем” для персонажа Еда Вествіка Тайлера Джонса.

IMDb описує Блек як “соціопатичну бісексуальну жінку”, яка “вистежує і вбиває чоловіків з арбалетів, келихів для мартіні і кухонних ножів, щоб з’їсти їх”.

“Якщо ви думаєте, що це пряма підробка американського психопата, в деякому сенсі ви можете мати рацію”, – йдеться в повідомленні.