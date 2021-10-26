Реакція Хіларії Болдвін з’явилась на її сторінці в Instagram.

Як відомо, під час знімання фільму “Іржа” (Rust), в якому Алек Болдвін грає головну роль, стався інцидент. Реквізитний пістолет мав бути заряджений холостими патронами, але в обоймі опинилися бойові.

Вогнепальна зброя вистрілила, поранивши двох осіб. 42-річну операторку Галину Гатчінс скерували авіацією до лікарні міста Альбукерке, однак врятувати її не вдалося.

Дружина Болдвіна вперше прокоментувала ситуацію. Вона зізналася, що перебуває в шоковому стані.

“Моє серце з Галиною, з її чоловіком, сином. З їхньою родиною та близькими. І з моїм Алеком. У мене просто немає слів. Неможливо описати шок і біль у серці від цієї трагічної випадковості. Серце розбите. Така втрата”, – написала вона.