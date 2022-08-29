У Києві днями було затримано українського бізнесмена й артиста Юрія Чернецького за підозрою у збуті наркотиків. Його дружина співачка Інна Воронова оголосила про збір 4 мільйонів гривень, щоб внести їх як заставу.

Про це повідомила співачка у своєму обліковому записі в Instagram.

За даними Нацполіції Києва, у чоловіка виявили розфасований кокаїн та кошти, які він отримав за частину наркотиків. За результатами обшуків в Юрія Чернецького вилучили патрони, пакетики для фасування, електронні ваги та два автомобілі.

У нього виявили 23 пакетики кокаїну на близько 5 тисяч доларів. Його затримано та оголошено про підозру, чоловіку може загрожувати від шести до десяти років позбавлення волі.

Дружина бізнесмена запропонувала підписникам надіслати по тисячі гривень або по 500 гривень. Вона запропонувала користувачам після надати безоплатний концерт.

“Я не знаю, чим займався мій чоловік у минулій родині, зараз він артист”, – заявила вона.

Інна Воронова сказала, що могла б продати свої автомобілі, якби їх не вилучила поліція.

Зазначимо, що у 2020 році Юрія Чернецького затримували за підозрою у продажі наркотиків. Його відпустили під заставу у 2 млн грн. Чоловік володіє мережею барбершопів та є батьком п’ятьох дітей. Раніше він потрапляв у скандал з колишньою дружиною Поліною Ненею через дітей. Ще він зробив татуювання 7-річному синові без узгодження з матір’ю.