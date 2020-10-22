Співак Джастін Бібер та його дружина Хейлі продовжують публічно демонструвати свої почуття. Так, Хейлі зробила символічне татуювання на безіменному пальці та присвятила його чоловіку.

Знімками двох нових татуювань Хейлі поділився на своїй сторінці в Instagram тату-майстер знаменитості.

Модель набила на безіменному пальці велику літеру імені коханого J (Джастін) та зірку біля неї.

Цього разу Хейлі вирішила не обмежуватись одним татуюванням. На шиї зірки з’явилося слово “beleza”, що у перекладі з португальської означає “краса”.

Тату-майстер задоволений свою роботою та довірою з боку зірки. Його пост набрав понад 55 тисяч вподобань.