Знімками двох нових татуювань Хейлі поділився на своїй сторінці в Instagram тату-майстер знаменитості.
Модель набила на безіменному пальці велику літеру імені коханого J (Джастін) та зірку біля неї.
Цього разу Хейлі вирішила не обмежуватись одним татуюванням. На шиї зірки з’явилося слово “beleza”, що у перекладі з португальської означає “краса”.
Тату-майстер задоволений свою роботою та довірою з боку зірки. Його пост набрав понад 55 тисяч вподобань.
- Джастін Бібер та його дружина Хейлі знялися в інтимній фотосесії для обкладинки жовтневого номера італійського журналу Vogue. На фото Джастін і Хейлі позують, лежачи на ліжку. Цю зйомку команда Vogue присвятила легендарному фотографу Гельмуту Ньютону і “його відданості дружині Джун”.
- Канадський співак Джастін Бібер презентував музичне відео на нову пісню Lonely, яку записав з американським репером Бенні Бланко. Головну роль в кліпі зіграв 14-річний канадський актор Джейкоб Трембле, який вже зіграв в близько 2 десятків кінострічок (серед них — драма “Кімната”, хорор “Сомнія”, комедія “Хороші хлопчики” та інші).