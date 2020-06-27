Про це заявила одна з авторів Марта Кауффман, повідомляє The Wrap.
Спочатку стрімінговий сервіс HBO Max планував зняти продовження серіалу з 23 по 24 березня. У зв’язку з карантинними обмеженнями через пандемію коронавірусу зйомки перенесли на невизначений час.
“Сподіваємося, що зможемо провести зйомки в серпні – якщо все буде добре, не почнеться рання друга хвиля коронавірусу і студія не буде закрита”, – зазначила Кауфман.
Варто зазначити, що це будуть зйомки спеціального випуску культового серіалу.
Продюсери і акторський склад все ж дійшли згоди і Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Лізі Кудроу, Девіду Швіммеру, Метту Лебланом і Меттью виплатять гонорари від 3 до 4 мільйонів доларів.
- Телеканал HBO підтвердив, що зніме новий спеціальний епізод відомого серіалу “Друзі”.