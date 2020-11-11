Про це актор повідомив у своєму Twitter.

Візуалізація іменних консолей Джонсона з’явилася в Мережі в кінці жовтня цього року. Від звичайних Xbox Series X вони відрізняються додатковим гравіюванням з логотипом бика, побажанням посміхатися від Джонсона і його автографом.

До слова, Джонсон тісно співпрацював із Microsoft з початку виробництва Xbox. У 2001 році він брав участь в презентації першої консолі Xbox. Згодом актор проводив кілька спільних з Microsoft благодійних акцій. У 2016 році актор роздавав консолі спільно з фондом Make a Wish.

  • Найбільш високооплачуваний актор світу Дуейн Джонсон перехворів COVID-19. Джонсон зізнався, що це було одним з найскладніших випробувань для його родини і попросив своїх шанувальників бути обережними.