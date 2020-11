Про це актор повідомив у своєму Twitter.

Візуалізація іменних консолей Джонсона з’явилася в Мережі в кінці жовтня цього року. Від звичайних Xbox Series X вони відрізняються додатковим гравіюванням з логотипом бика, побажанням посміхатися від Джонсона і його автографом.

До слова, Джонсон тісно співпрацював із Microsoft з початку виробництва Xbox. У 2001 році він брав участь в презентації першої консолі Xbox. Згодом актор проводив кілька спільних з Microsoft благодійних акцій. У 2016 році актор роздавав консолі спільно з фондом Make a Wish.

20 yrs ago, @BillGates & I debuted the 1st @Xbox to the world!

Now @Microsoft & I have are surprising some brave & awesome kids. With @GamersOutreach we are gifting 20 children’s hospitals one of a kind “ROCK XBOX Series X" consoles for 50,000+ kids!!

Keep smilin'

-DJ 🤙🏾🖤 pic.twitter.com/snXVXJF3MZ

— Dwayne Johnson (@TheRock) November 9, 2020