Французький дует Daft Punk після 28 років на сцені оголосив про розпад. Музиканти опублікували восьмихвилинне прощальне відео.

Ролик опубліковано на YouTube-каналі дуету.

У відео з назвою “Епілог” можна побачити, як учасники дуету — Ґі-Мануель де Омем-Крісто i Томас Бангальтер — йдуть пустелею у своїх культових футуристичних шоломах.

Потім один з учасників гурту знімає куртку, а інший встановлює на його спині таймер. За хвилину стається вибух. На екрані з’являється напис: “1993 — 2021”. Далі лунає трек гурту Touch з четвертого та останнього альбому Random Access Memories, що вийшов у 2013 році.

Давня агентка дуету Кетрін Фрейзер підтвердила американському виданню Pitchfork, що це відео варто розуміти як оголошення про розпад Daft Punk. Утім, вона не назвала причини такого рішення.

Дует Daft Punk проіснував майже 30 років. Він був створений у Парижі у 1993 році, а популярність отримав наприкінці 90-х як частина руху французького хаусу. В майбутньому у своїй творчості музиканти вдало комбінували елементи хаусу разом з фанком, техно, диско, рок та синті-поп музикою.

Дебютний альбом Homework з’явився у 1997-му році, він отримав позитивні відгуки та став знаковим для танцювальної музики. У 2001 вийшло його продовження — Discovery. Тоді ж музиканти почали з’являтися на публіці в шоломах, що стали невіднятним елементом їхнього стилю.

Третій альбом Human After All 2005 року був зустрітий не так тепло, хоча сингли Robot Rock та Technologic мали успіх у Великій Британії. Слідом за ним у 2006-2007 роках гурт під час туру випустив концертний альбом Alive 2007, що виграв Ґреммі як Найкращий електронний/танцювальний альбом.

Після цього гурт запросили до написання музики для фільму “Трон: Спадок”, що вийшов у 2010 році.

Незабаром після цього гурт починає співпрацювати з Columbia Records та випускає свій четвертий альбом Random Access Memories, що прогримів найгучніше. Головний сингл альбому Get Lucky досяг ТОП-10 у 32 країнах. Сам альбом отримав 5 нагород Ґреммі. Станом на 2015 рік гурт продав понад 12 млн копій альбому по всьому світу.

Утім після цього активність гурту та його популярність пішли на спад. У 2016 році дует працював над двома синглами The Weeknd — I Feel It Coming та Starboy. У 2017 році разом з групою Parcels був випущений трек Overnight.

Відтоді про гурт не було чути аж до кінця 2020 року, коли до 10-річчя “Трон: Спадок” було опубліковано повний альбом з музикою до нього, що складається з 31 композиції і триває близько 1,5 години.