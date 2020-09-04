Про це повідомляється на Facebook-сторінці групи.

В альбом ввійшли 11 треків:

Voices

Suffer

Fractured

Slave to your love

All i hate to give

Liar

Somebody

Numb

Redemption

White horses

Darkest hour

“Перші дні створення цього альбому були бурхливими й страшними. Особисто для мене це був один з найпохмуріших і важких періодів в моєму житті. Я не міг зосередитися, не міг діяти та майже нічого не відчував. Я не знав, чи буде взагалі цей альбом. Але час минав, ставало легше, і поступово я повернувся до музики. […] Ми вирішили протистояти нашим демонам, розкопати біль і показати вам все це. Це було складно, часом неможливо, але як тільки все почало складатися, ми відчули, що ніщо не може нас зупинити. Ми знали, що робимо щось особливе. Те, чим ми будемо безмірно пишатися”, – зазначив вокаліст Тео Хатчкрафт.

Він додав, що “Faith” – це колекція пісень, написаних під час особистої кризи. Це пісні про ізоляцію, відчай, біль, сумнів, смуток і, звичайно ж, віру.

Варто зазначити, що останній альбом Hurts вийшов у 2017 році, після чого група взяла перерву у творчості та нагадала про себе тільки в травні 2020 року. Тоді Hurts випустили трек Voices, який також увійшов до їхнього нового альбому.

Hurts — це британський музичний колектив з Манчестера, що утворився у 2009 році. У ньому два учасники — Тео Хатчкрафт та Адам Андерсон. Їх перші два альбоми, Happiness і Exile, потрапили до десятки найкращих альбомів у Великій Британії, Німеччині, Австрії, Швейцарії, Польщі та Фінляндії. Всього група за весь час існування випустила 4 альбоми та здійснила 6 світових турів.