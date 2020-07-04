Вірш Космина опублікував на своїй сторінці у Facebook.

“Дума про тупий собачий рот

Миколу жіноча приваблює врода,

Іллі – чоловіча заснуть не дає,

А Саша – прихильник собачого рота,

Йому він дарує кохання своє!

Мамуня Сашкова обожнює скорость,

Бабуня – дефолт і в Сибір розворот,

А Сашу не змусять ні Гейтс, ані Сорос

Забути собачий омріяний рот!

Таким уже Сашу створила природа –

Але, до природних байдужий щедрот,

Почав до тупого собачого рота

Слугу ревнувати невдячний народ!

Жорстка до ротів нетерпимість собачих

Себе проявила у справжній красі:

Ніхто, крім Андрюхи, Сашку не пробачив

Того, що Сашко не такий, як усі!

То натяк брудний, то образи прямії,

То кпини на тему собачих ротів…

І тільки Андрюха Сашка зрозуміє,

Бо й сам тільки того ж завжди і хотів.

І сядуть вони на гірському курорті,

І здійснять палкого кохання сеанс:

У кожного – прутень в собачому роті,

І кожному пох, що “існує нюанс”…”