Вірш Космина опублікував на своїй сторінці у Facebook.
“Дума про тупий собачий рот
Миколу жіноча приваблює врода,
Іллі – чоловіча заснуть не дає,
А Саша – прихильник собачого рота,
Йому він дарує кохання своє!
Мамуня Сашкова обожнює скорость,
Бабуня – дефолт і в Сибір розворот,
А Сашу не змусять ні Гейтс, ані Сорос
Забути собачий омріяний рот!
Таким уже Сашу створила природа –
Але, до природних байдужий щедрот,
Почав до тупого собачого рота
Слугу ревнувати невдячний народ!
Жорстка до ротів нетерпимість собачих
Себе проявила у справжній красі:
Ніхто, крім Андрюхи, Сашку не пробачив
Того, що Сашко не такий, як усі!
То натяк брудний, то образи прямії,
То кпини на тему собачих ротів…
І тільки Андрюха Сашка зрозуміє,
Бо й сам тільки того ж завжди і хотів.
І сядуть вони на гірському курорті,
І здійснять палкого кохання сеанс:
У кожного – прутень в собачому роті,
І кожному пох, що “існує нюанс”…”
Зазначимо, що 2 липня Дубінський опублікував селфі зі студії ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”, головною темою якого була відставка Якова Смолія. Нардеп прокоментував свою участь у програмі так:
“Їб*мо Смолія в тупий собачий рот в прямому ефірі “1+1”.
Незабаром після публікації пост був видалений.
- Верховна Рада України 3 липня підтримала проєкт постанови про відставку голови Національного банку Якова Смолія.
- Яків Смолій заявив, що представники влади вимагали від нього приймати економічно необґрунтовані рішення, які могли завдати шкоди економіці країни: зокрема, друкувати гроші, підвищити інфляцію до 11% і змінити курс гривні (встановити на рівні 30 грн/долар).
- Яків Смолій повідомив, що його заяві про відставку передувала зустріч із президентом Володимиром Зеленським.