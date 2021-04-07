«Дуже дивні справи 4»: зірка серіалу Гейтен Матараццо розповів деталі нового сезону

Про це актор розповів під час інтерв’ю американському виданню Entertainment Tonight.

Цей серіал від Netflix вміє дивувати гумором, інтригою та елементами хоррору. Однак з кожним сезоном історія стає все більш драматичною.

Матараццо, який грає Дастіна Хендерсона, сказав, що у 4 сезоні “Дуже дивні справи” стануть ще більш серйозним. Він зазначив, що герої підросли, а це означає, що й серіал тепер здаватиметься більш “зрілим”, ніж раніше.

“Це більш зрілий сезон. Я думаю, автори це роблять спеціально. Вони хочуть, щоб шоу росло разом з дітьми. Ми дорослішаємо, і наші персонажі повинні ставати старшими”, – сказав актор.

Він заявив, що “у захваті від того, яким буде цей сезон”. За словами Матараццо, герої зіштовхуватимуться із різними важкими ситуаціями. Однак вони використовуватимуть їх у власних інтересах.

Він позитивно оцінив роботу режисерів — братів Дафферів. Актор зазначив, що вони вміло використовують те, що герої виросли. У сезоні не буде різких драматичних стрибків. Однак рівень напруги буде зростати поступово.

Про сюжет актор вирішив не говорити.

До своїх ролей в нових серіях також повернуться Фінн Вулфард, Міллі Боббі Браун, Наталія Дайер, Джо Кірі, Майя Хоук, Седі Сінк, Вайнона Райдер, Калеб Маклафлін, Чарлі Хітон і Ноа Шнапп.

Прем’єру очікують у 2021 році. Дата поки не зазначається.