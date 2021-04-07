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«Дуже дивні справи 4»: зірка серіалу Гейтен Матараццо розповів деталі нового сезону

Зірка серіалу “Дуже дивні справи” Гейтен Матараццо розкрив деякі деталі знімального процесу 4 сезону.

Середа, 7 квітня 2021, 19:55

Про це актор розповів під час інтерв’ю американському виданню Entertainment Tonight.

Цей серіал від Netflix вміє дивувати гумором, інтригою та елементами хоррору. Однак з кожним сезоном історія стає все більш драматичною.

Матараццо, який грає Дастіна Хендерсона, сказав, що у 4 сезоні “Дуже дивні справи” стануть ще більш серйозним. Він зазначив, що герої підросли, а це означає, що й серіал тепер здаватиметься більш “зрілим”, ніж раніше.

“Це більш зрілий сезон. Я думаю, автори це роблять спеціально. Вони хочуть, щоб шоу росло разом з дітьми. Ми дорослішаємо, і наші персонажі повинні ставати старшими”, – сказав актор.

Він заявив, що “у захваті від того, яким буде цей сезон”. За словами Матараццо, герої зіштовхуватимуться із різними важкими ситуаціями. Однак вони використовуватимуть їх у власних інтересах.

Він позитивно оцінив роботу режисерів — братів Дафферів. Актор зазначив, що вони вміло використовують те, що герої виросли. У сезоні не буде різких драматичних стрибків. Однак рівень напруги буде зростати поступово.

Про сюжет актор вирішив не говорити.

До своїх ролей в нових серіях також повернуться Фінн Вулфард, Міллі Боббі Браун, Наталія Дайер, Джо Кірі, Майя Хоук, Седі Сінк, Вайнона Райдер, Калеб Маклафлін, Чарлі Хітон і Ноа Шнапп.

Прем’єру очікують у 2021 році. Дата поки не зазначається.

Теги: відео, серіал, Netflix

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