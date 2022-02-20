Про це йдеться на сторінці гурту у соцмережі Instagram.
Музиканти гурту “DakhaBrakha” зазначили, що за останні п’ять днів виступили у Любляні, Празі, Брно, Братиславі та Осло.
“Ми отримали неймовірну віддачу, підтримку і солідарність – речі, що нині для українців дуже важливі”.
В етногурті розповіли, що повертаються до України у День пам’яті Героїв Небесної Сотні, щоб висловити шану та подяку тим, хто віддав своє життя за свободу України та українців.
У “DakhaBrakha” наголосили, що вірять у краще та в українську армію, а також анонсували продовження свого зимового туру містами України.
Як видно на фото, український етногурт не просто дає концерти за кордоном, а й нагадує світу про загрозу від Росії та президента РФ Володимира Путіна.
- Нагадаємо, відомий ліванський дизайнер Елі Сааба використав музику Dakha Brakha саундтреком до реклами колекції весна-літо 2021.