Український музичний етногурт "DakhaBrakha" повернувся до України після гастролей містами Європи та розповів, як сьогодні іноземні громадяни висловлюють підтримку українцям.

Про це йдеться на сторінці гурту у соцмережі Instagram.

Музиканти гурту “DakhaBrakha” зазначили, що за останні п’ять днів виступили у Любляні, Празі, Брно, Братиславі та Осло.

“Ми отримали неймовірну віддачу, підтримку і солідарність – речі, що нині для українців дуже важливі”.

В етногурті розповіли, що повертаються до України у День пам’яті Героїв Небесної Сотні, щоб висловити шану та подяку тим, хто віддав своє життя за свободу України та українців.

У “DakhaBrakha” наголосили, що вірять у краще та в українську армію, а також анонсували продовження свого зимового туру містами України.

Як видно на фото, український етногурт не просто дає концерти за кордоном, а й нагадує світу про загрозу від Росії та президента РФ Володимира Путіна.