Рейтинг “The best films of 2020 so far” був опублікований 12 травня.

Серед 30 стрічок, відібраних журналістами, є два, зйомки яких приходили в Україні.

Так 10-е місце в ТОПі отримав фільм “Ціна правди” (Mr. Jones) польського режисера Агнешки Холланд. Стрічка розповідає про валлійському репортера, який вперше в західній пресі заявив під власним ім’ям про український Голодомор.

Зйомки проходили в Україні, Польщі (Нижня Сілезія) і Великобританії (Шотландія). Сцени, дія яких відбувається в Москві, знімалися в Харкові. Більшість акторів стрічки – британські, але в стрічці також присутні кілька українських та польських акторів.

29-е місце в рейтингу отримала стрічка “ДАУ. Наташа”. Це “Дау. Наташа” – художній фільм російських режисерів Іллі Хржановського і Катерини Ертель 2020 року, який є частиною кіно-арт-проекту “Дау”. Зйомки фільму проходили в Україні, Німеччині та Великобританії.

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Дія у фільмі відбувається в СРСР в 1950-і. Літа розповідає про завідуючої їдальні в в секретному НДІ на ім’я Наташа. Днем жінка поглинена роботою, а по ночах випиває з молодшою колегою Ольгою – подруги діляться один з одним романтичним надіями і мріями про інше майбутньому. Одного разу на вечірці Наташа зближується з запрошеним французьким вченим Люком Біге, а на наступний день її викликає на допит генерал КДБ.

Ось повний список фільмів, які увійшли до рейтингу видання:

  1. “1917”
  2. “Неограновані коштовності” / Uncut Gems
  3. “Будь природним” / Be Natural
  4. “Хвилі” / Waves
  5. “Дитя погоди” / Weathering With You
  6. “Історія Девіда Копперфілда” / The Personal History of David Copperfield
  7. “Чудовий день в нашому районі” / A Beautiful Day in the Neighbourhood
  8. “До речі про дерева” / Talking About Trees
  9. “Маяк” / The Lighthouse
  10. “Ціна правди” / Mr Jones
  11. “Паразити” / Parasite
  12. “Темні води” / Dark Waters
  13. “Портрет дівчини в вогні” / Portrait of a Lady on Fire
  14. “Справжня історія банди Келлі” / True History of the Kelly Gang
  15. “Метелик-білянка” / Sulphur and White
  16. “Віталіна Варела” / Vitalina Varela
  17. “Ідеальний кандидат” / The Perfect Candidate
  18. “Domains”
  19. “А потім ми танцювали” / And Then We Danced
  20. “Бакурау” / Bacurau
  21. “Міс Погана поведінка” / Misbehaviour
  22. “Правда” / The Truth
  23. “Віваріум” / Vivarium
  24. “Та, якої не було” / Who You Think I Am
  25. “Папа, здохни” / Why Do not You Just Die!
  26. “Історія Beastie Boys” / Beastie Boys Story
  27.  Circus of Books
  28. “Моффі” / Moffie
  29. “ДАУ. Наташа” / DAU. Natasha
  30. “Асистентка” / The Assistant