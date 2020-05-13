Рейтинг “The best films of 2020 so far” був опублікований 12 травня.
Серед 30 стрічок, відібраних журналістами, є два, зйомки яких приходили в Україні.
Так 10-е місце в ТОПі отримав фільм “Ціна правди” (Mr. Jones) польського режисера Агнешки Холланд. Стрічка розповідає про валлійському репортера, який вперше в західній пресі заявив під власним ім’ям про український Голодомор.
Зйомки проходили в Україні, Польщі (Нижня Сілезія) і Великобританії (Шотландія). Сцени, дія яких відбувається в Москві, знімалися в Харкові. Більшість акторів стрічки – британські, але в стрічці також присутні кілька українських та польських акторів.
29-е місце в рейтингу отримала стрічка “ДАУ. Наташа”. Це “Дау. Наташа” – художній фільм російських режисерів Іллі Хржановського і Катерини Ертель 2020 року, який є частиною кіно-арт-проекту “Дау”. Зйомки фільму проходили в Україні, Німеччині та Великобританії.
Дія у фільмі відбувається в СРСР в 1950-і. Літа розповідає про завідуючої їдальні в в секретному НДІ на ім’я Наташа. Днем жінка поглинена роботою, а по ночах випиває з молодшою колегою Ольгою – подруги діляться один з одним романтичним надіями і мріями про інше майбутньому. Одного разу на вечірці Наташа зближується з запрошеним французьким вченим Люком Біге, а на наступний день її викликає на допит генерал КДБ.
Ось повний список фільмів, які увійшли до рейтингу видання:
- “1917”
- “Неограновані коштовності” / Uncut Gems
- “Будь природним” / Be Natural
- “Хвилі” / Waves
- “Дитя погоди” / Weathering With You
- “Історія Девіда Копперфілда” / The Personal History of David Copperfield
- “Чудовий день в нашому районі” / A Beautiful Day in the Neighbourhood
- “До речі про дерева” / Talking About Trees
- “Маяк” / The Lighthouse
- “Ціна правди” / Mr Jones
- “Паразити” / Parasite
- “Темні води” / Dark Waters
- “Портрет дівчини в вогні” / Portrait of a Lady on Fire
- “Справжня історія банди Келлі” / True History of the Kelly Gang
- “Метелик-білянка” / Sulphur and White
- “Віталіна Варела” / Vitalina Varela
- “Ідеальний кандидат” / The Perfect Candidate
- “Domains”
- “А потім ми танцювали” / And Then We Danced
- “Бакурау” / Bacurau
- “Міс Погана поведінка” / Misbehaviour
- “Правда” / The Truth
- “Віваріум” / Vivarium
- “Та, якої не було” / Who You Think I Am
- “Папа, здохни” / Why Do not You Just Die!
- “Історія Beastie Boys” / Beastie Boys Story
- Circus of Books
- “Моффі” / Moffie
- “ДАУ. Наташа” / DAU. Natasha
- “Асистентка” / The Assistant