Британське видання The Guardian представило власний рейтинг кращих фільмів, що вийшли в прокат в 2019-2020 роках. У списку — два фільми, знятих в Україні.

Рейтинг “The best films of 2020 so far” був опублікований 12 травня.

Серед 30 стрічок, відібраних журналістами, є два, зйомки яких приходили в Україні.

Так 10-е місце в ТОПі отримав фільм “Ціна правди” (Mr. Jones) польського режисера Агнешки Холланд. Стрічка розповідає про валлійському репортера, який вперше в західній пресі заявив під власним ім’ям про український Голодомор.

Зйомки проходили в Україні, Польщі (Нижня Сілезія) і Великобританії (Шотландія). Сцени, дія яких відбувається в Москві, знімалися в Харкові. Більшість акторів стрічки – британські, але в стрічці також присутні кілька українських та польських акторів.

29-е місце в рейтингу отримала стрічка “ДАУ. Наташа”. Це “Дау. Наташа” – художній фільм російських режисерів Іллі Хржановського і Катерини Ертель 2020 року, який є частиною кіно-арт-проекту “Дау”. Зйомки фільму проходили в Україні, Німеччині та Великобританії.

Дія у фільмі відбувається в СРСР в 1950-і. Літа розповідає про завідуючої їдальні в в секретному НДІ на ім’я Наташа. Днем жінка поглинена роботою, а по ночах випиває з молодшою колегою Ольгою – подруги діляться один з одним романтичним надіями і мріями про інше майбутньому. Одного разу на вечірці Наташа зближується з запрошеним французьким вченим Люком Біге, а на наступний день її викликає на допит генерал КДБ.

Ось повний список фільмів, які увійшли до рейтингу видання: