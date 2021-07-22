Актор Двейн Джонсон заявив, що більше не з’явиться у фільмах “Форсаж”. Також він відреагував на заяви Віна Дізеля про їхню ворожнечу.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Зазначимо, що у червні Дізель заявив журналу Men’s Health, що розрекламована ворожнеча між ним і Джонсоном під час зйомок “Форсажу” була навмисним ходом з його боку, як продюсера.

Дізель нібито хотів домогтися, щоб конфлікт з Джонсоном на екрані виглядав більш правдоподібним.

Сам Джонсон зі сміхом відреагував на ці слова Дізеля. Актор заявив, що більше не з’явиться у фільмах франшизи.

“Я сміявся, до того ж сильно. Мені здається, над цими заявами всі непогано посміялися. І нічого більше я, мабуть, говорити не стану. Я вже побажав їм всього найкращого. Побажав успіхів з “Форсажем 9”. І бажаю тільки успіхів з десятою і одинадцятою частинами, та й іншими фільмами “Форсажу”, які вони будуть робити без мене”, – заявив актор.