Про це актор повідомив на своїй сторінці в Instagram.
“Твориться історія”, – написав Джонсон.
За його словами, знімальна група “Чорного Адама” складається із зірок – “неймовірно талановитих, цілеспрямованих, відданих справі і зосереджених на тому, щоб підняти планку і уявити щось особливе всьому світу”.
Двейн Джонсон зіграє у фільмі головного героя – лиходія Чорного Адама. У фільмі він буде битися з Товариством справедливості Америки, куди входять Людина-яструб (Олдіс Ходж), Доктор Фейт (Пірс Броснан), Циклон (Квінтесса Свінделл) і руйнівник атомів (Ноа Сентінео).
Переглянути цей допис в Instagram
- Стрімінговий сервіс Netflix випустив повноцінний трейлер нового супергеройського серіалу “Спадок Юпітера” ( “Jupiter’s Legacy”).