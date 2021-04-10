Про це актор повідомив на своїй сторінці в Instagram.

“Твориться історія”, – написав Джонсон.

За його словами, знімальна група “Чорного Адама” складається із зірок – “неймовірно талановитих, цілеспрямованих, відданих справі і зосереджених на тому, щоб підняти планку і уявити щось особливе всьому світу”.

Двейн Джонсон зіграє у фільмі головного героя – лиходія Чорного Адама. У фільмі він буде битися з Товариством справедливості Америки, куди входять Людина-яструб (Олдіс Ходж), Доктор Фейт (Пірс Броснан), Циклон (Квінтесса Свінделл) і руйнівник атомів (Ноа Сентінео).

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