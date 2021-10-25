Рейтинг розміщено на сайті Hopper HQ.

10 місце в рейтингу посіла модель, учасниця телевізійного реаліті-шоу “Світське життя сімейства Кардаш’ян” Кендалл Дженнер. Вартість рекламного допису від неї оцінюють в 1,053,000 доларів.

9 місце посів канадський співак Джастін Бібер з рекламою за 1,112,000 доларів за пост.

На 8 місці — співачка Beyonce. Комерційний допис на її сторінці оцінили в 1,147,000 доларів.

Слідом за нею аргентинський футболіст-рекордсмен за кількістю забитих м’ячів Ліонель Мессі. Його помісили на 7 сходинку з очікуваною вартістю реклами на рівні 1,169,000 доларів.

6 місце посідає бізнесвумен і зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян. Її допис коштує 1,419,000 доларів.

Співачка Селена Гомес — на 5 місці із передбачуваною вартістю реклами в 1,468,000 доларів.

Бізнесвумен та модель Кайлі Дженнер — вже третя представниця родини Кардаш’ян-Дженнер в 10-ці найвисокооплачуваніших зірок в Instagram. За рік вона опустилася з 2 на 4 місце в рейтингу, вартість поста — 1,494,000 доларів.

Співачка Аріана Гранде піднялася з 5 до 3 сходинки. Реклама від неї коштує 1 510 000 доларів.

2 місце посідає торішній очільник рейтингу — Двейн Джонсон. Реклама від нього коштує 1,523,000 доларів.

Найвисокооплачуванішою зіркою Instagram цьогоріч став футболіст португальський футболіст Кріштіану Роналду. Вартість рекламної публікації від цього — 1 604 000 доларів.