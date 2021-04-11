Американський актор і рестлер Двейн "Скеля" Джонсон не виключив свого висунення в президенти Сполучених Штатів.

Про це він заявив на своїй сторінці в Instagram.

Джонсон прокоментував результати опитування порталу Newsweek, згідно з якими 46% респондентів підтримали б його кандидатуру на виборах глави держави.

“Не думаю, що наші батьки-засновники коли-небудь припускали, що до їх клубу приєднається лисий, татуйований, наполовину чорний, наполовину самоанський хлопець зростанням шість футів чотири дюйми (близько 193 см. – ред.), п’є текілу, який водить пікап і носить поясну сумку. Але якщо це коли-небудь станеться, для мене буде честю служити вам”, – написав актор.