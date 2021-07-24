49-річний голлівудський актор Двейн Джонсон прийняв рішення, що більше не зніматиметься у франшизі "Форсаж".

Про це він розповів в інтерв’ю виданню The Hollywood Reporter.

Двейн підтвердив, що більше в його житті “Форсажу” не буде. Також він спростував чутки про ворожнечу з виконавцем головної ролі у франшизі – Віном Дізелем.

Як відомо, Двейн зіграв роль Люка Хоббса в “Форсаж 5”, “Форсаж 6”, “Форсаж 7 “, “Доля Форсажу”, а також в спін-оффі фільму “Хоббс та шоу”.

“Я побажав їм всього найкращого… Я побажав всім удачі в “Форсаж 9”. А також – в “Форсаж 10” та “Форсаж 11″, а ще в усіх інших картинах франшизи Fast & Furious, які вони зніматимуть, але вже без мене”, – пояснив актор.

Як відомо, десятий фільм “Форсаж” має вийти на широкі екрани в лютому 2023 року, а 11-та картина – в лютому 2024 року.